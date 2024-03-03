هالاند في الصداره بعد هدفه في مانشستر: ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 في الجولة 27

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد آخر مباراة أقيمت يوم السبت الماضي، حيث تم إقامة 7 مباريات قوية منذ بداية الجولة الـ 27 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز سجل فيها مهاجم نادي أستون فيلا هدفين ليفوز فيها على نادي لوتون تاون لتصبح النتيجة 3 – 2، أما عن مباراة ليفربول ونوتنجهام فكانت النتيجة فوز ليفربول بهدف مقابل لا شيء، ومن الجدير بالذكر غياب اللاعب المصري محمد صلاح من المباراة بسبب إصابته، مما أدى إلى تراجع اللاعب في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي ليصبح اللاعب الثالث بعدد 15 هدف، وفيما يلي نوضح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024

يتمتع الدوري الإنجليزي بشعبية مما أدى إلى بحث عشاقه المستمر عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024، وفيما يلي نستعرض هدافي الدوري وعدد الأهداف التي حققها:

إرلينج هالاند – مانشستر سيتي: 17 هدف. أولي واتكينز – أستون فيلا: 16 هدف. محمد صلاح – ليفربول: 15 هدف. جارود بوين – وست هام: 14 هدف. دومينيك سولانكي- بورنموث: 14 هدف. سون هيونج مين – توتنهام: 13 هدف. بوكايو ساكا – آرسنال: 13 هدف. ألكساندر إيساك – نيوكاسل: 11 هدف. داروين نونيز – ليفربول: 10 أهداف. ريتشارليسون – توتنهام: 10 أهداف. هوانج هى تشان – وولفرهامبتون: 10 أهداف. كول بالمر – تشيلسي: 10 أهداف. أنتوني جوردون – نيوكاسل: 9 أهداف. فيل فودين – مانشستر سيتي: 9 أهداف. ديوجو جوتا – ليفربول: 9 أهداف. دوجلاس لويز – أستون فيلا: 9 أهداف. إليجاه أديبايو – لوتون تاون: 9 أهداف. ماتيوس كونها – وولفرهامبتون: 9 أهداف. نيكولاس جاكسون – تشيلسي: 8 أهداف. كريس وود – نوتنجهام فورست: 8 أهداف. جوليان ألفاريز – مانشستر سيتي: 8 أهداف. كارلتون موريس – لوتون تاون : 8 أهداف.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

نوضح في النقاط التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي جاء على هذا النحو التالي: