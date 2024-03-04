ألف مبروك للناس اللى قبضت .. رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بالزيادة الجديدة

قام مجلس الوزراء العراقي بإصدار زيادة جديدة على جميع رواتب المتقاعدين في العراق والتي بلغت قيمتها 100 ألف دينار لتعديل قيمة الراتب الذي يحصل عليه الشخص المستفيد من الدولة وكانت هذه الزيادة لكافة الأشخاص التي تتقاضى رواتب دون المليون دينار عراقي لتوفير حياة كريمة ومواكبة الأسعار والأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد وسوف نتعرف معكم في هذا المقال على قيمة رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة الجديدة، إضافة إلى رواتب المتقاعدين في مصرف الرافدين.

رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الجديدة

جاءت رواتب المتقاعدين بعد تنفيذ الزيادة الاخيرة في كافة محافظات العراق والتي تتمثل في الآتي:

500 الف دينار عراقي راتب المتقاعد بدلا من 300 ألف دينار عراقي.

600 الف دينار عراقي راتب المتقاعد في حاله كان يتقاضى 500,الف قبل الزيادة الجديدة.

راتب الـ 700 الف دينار عراقي بعد الزيادة الجديدة هو 800 الف دينار عراقي.

أما عن راتب المتقاضى ل 750 الف دينار عراقي فيتم تغييرها إلى قيمة 850 دينار عراقي.

رواتب المتقاعدين في مصرف الرافدين

يتم العمل على صرف رواتب المتقاعدين في مختلف المصارف الحكومية العاملة داخل الدولة من ضمن هذه المصارف المشهورة مصرف الرافدين الذي يقوم بتوزيع كافة المستحقات المالية المتعلقة بالمشتركين في هيئة التقاعد الوطنية مع أول كل شهر ميلادي ما لم يصادفه عطله اسبوعية حيث يقبضون هؤلاء الأشخاص رواتبهم بالزيادة جديدة التي وصلت 100 الف دينار عراقي.

طريقة الاستعلام على زيادة رواتب المتقاعدين

للاستعلام عن زيادة راتب التقاعد في العراق لعام 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية: