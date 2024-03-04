ألف مبروك للناس اللى قبضت .. رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بالزيادة الجديدة
قام مجلس الوزراء العراقي بإصدار زيادة جديدة على جميع رواتب المتقاعدين في العراق والتي بلغت قيمتها 100 ألف دينار لتعديل قيمة الراتب الذي يحصل عليه الشخص المستفيد من الدولة وكانت هذه الزيادة لكافة الأشخاص التي تتقاضى رواتب دون المليون دينار عراقي لتوفير حياة كريمة ومواكبة الأسعار والأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد وسوف نتعرف معكم في هذا المقال على قيمة رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة الجديدة، إضافة إلى رواتب المتقاعدين في مصرف الرافدين.
رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الجديدة
جاءت رواتب المتقاعدين بعد تنفيذ الزيادة الاخيرة في كافة محافظات العراق والتي تتمثل في الآتي:
- 500 الف دينار عراقي راتب المتقاعد بدلا من 300 ألف دينار عراقي.
- 600 الف دينار عراقي راتب المتقاعد في حاله كان يتقاضى 500,الف قبل الزيادة الجديدة.
- راتب الـ 700 الف دينار عراقي بعد الزيادة الجديدة هو 800 الف دينار عراقي.
- أما عن راتب المتقاضى ل 750 الف دينار عراقي فيتم تغييرها إلى قيمة 850 دينار عراقي.
رواتب المتقاعدين في مصرف الرافدين
يتم العمل على صرف رواتب المتقاعدين في مختلف المصارف الحكومية العاملة داخل الدولة من ضمن هذه المصارف المشهورة مصرف الرافدين الذي يقوم بتوزيع كافة المستحقات المالية المتعلقة بالمشتركين في هيئة التقاعد الوطنية مع أول كل شهر ميلادي ما لم يصادفه عطله اسبوعية حيث يقبضون هؤلاء الأشخاص رواتبهم بالزيادة جديدة التي وصلت 100 الف دينار عراقي.
طريقة الاستعلام على زيادة رواتب المتقاعدين
للاستعلام عن زيادة راتب التقاعد في العراق لعام 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- ابدأ بفتح متصفح الإنترنت وادخل على موقع وزارة المالية العراقية.
- قم بتسجيل الاسم ورقم البطاقة الشخصية الخاصة بك في الحقول المخصصة.
- بعد إدخال البيانات الصحيحة، اضغط على خيار “تسجيل الدخول” للوصول إلى حسابك الشخصي.
- قد تُطلب منك إدخال تفاصيل الراتب، مثل مبلغ الراتب السابق وأي بيانات أخرى ذات صلة.
- بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، اضغط على خيار “بحث” للحصول على نتائج الاستعلام.
- سيظهر لك تقرير يحتوي على تفاصيل الراتب، بما في ذلك أي زيادة تمت في الراتب للفترة المعينة.
- تأكد من تسجيل البيانات بدقة لضمان الحصول على نتائج دقيقة حول زيادة راتب التقاعد.