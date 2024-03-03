لحاملي هذه البطاقة مصرف الرشيد يستأنف منح السلف للموظفين والمتقاعدين والتقديم إلكترونياً من خلال التطبيق

أعلن اليوم الأحد مصرف رشيد الكائن بالعاصمة العراقية بغداد عن استئناف منح السلف لحاملي بطاقة نخيل من الموظفين والمتقاعدين ومنتسبي وزارة الداخلية، كما أتاح المصرف إمكانية التقديم على هذه الخدمة إلكترونياً من خلال القيام ببعض الخطوات التي سنذكرها في هذا المقال، جاء ذلك نقلاً عن البيان الرسمي الذي نشرته إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمصرف عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

منح السلف لحاملي بطاقة نخيل

خلال الساعات القليلة الماضية أعلن مصرف رشيد عن المباشرة بإطلاق السلف الشخصية لحاملي بطاقة نخيل من الموظفين والمتقاعدين المودع رواتبهم لدى المصرف، كما حدد مصرف رشيد طريقة التقديم على هذه السلف والتي ستكون من خلال التطبيق الرسمي الخاص بالمصرف، وذلك مع التأكيد على عدم التعامل مع أي مكتب خارجي أو وسيط، حيث أن هذا التوجه بعد التوقف السابق للمنح لغرض التطبيق السنوي.

طريقة التقديم على سلف مصرف رشيد