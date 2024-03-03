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افرحوا كلكم بالزيادة الجديدة في مارس… رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر مارس 2024
الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر مارس 2024
تمكنت وزارة التضامن الاجتماعي من تخصيص رابط رسمي يُتاح لـ 22 مليون مواطن الاستعلام عن الأسماء الجديدة المستحقة لدعم برنامج تكافل وكرامة، يبلغ إجمالي الأسر المستفيدة نحو 5.2 مليون أسرة، وتتوفر ميزانية قدرها 41 مليار جنيه لدعم هذه البرامج الاجتماعية، يُمكن للمواطنين الاستعلام عن أهم البيانات والأسماء الجديدة قبل موعد صرف معاش شهر مارس، حيث من المقرر أن يتم صرفه في منتصف الشهر المقبل، وذلك من خلال الرابط الرسمي المُخصص لهذا الغرض.
الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي
يتم الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال عدد من الخطوات وهي كالآتي:
- فتح موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
- الخطوة التالية هي تعبئة الرقم القومي المكون من 14 رقما.
- بعد ذلك النقر عن خانه استعلام سيتم عرض جميع تفاصيل الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس يوم 15 مارس 2024 مع الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها بنسبة 15 % من خلال رئيس الجمهورية.
شروط التقديم على تكافل وكرامة 2024
شروط التقديم على برنامج “تكافل وكرامة” لعام 2024 هي كما يلي:
- عدم العمل في القطاع الحكومي أو القطاع العام أو القطاع الخاص: يجب على الشخص المتقدم أو زوجه/زوجته أو المسن/العاجز ألا يعمل في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بأجر تأميني يتجاوز 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاشًا تأمينيًا أو مساعدة ضمانية.
- وجود أبناء حتى سن 18 عامًا: يجب أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج “تكافل وكرامة” لديها أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا، مع التركيز على أن يكون الأبناء من سن السادسة حتى سن الثامنة عشر في مراحل التعليم المختلفة.
- تقديم المستندات الداعمة: يجب تقديم جميع المستندات الداعمة واللازمة للتقديم، مثل صور بطاقات الرقم القومي، وصور شهادات الميلاد، وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجرة، وصور إيصالات استهلاك الكهرباء، وشهادة قومية طبية رسمية تبين درجة الإعاقة إذا كانت موجودة.
- التقديم لبرنامج “كرامة”: الأفراد المتقدمين لبرنامج “كرامة” يجب أن يكونوا من المسنين بعمر 65 عامًا أو أصحاب العجز أو المرض المزمن الذي يعيق العمل، ويجب أن يثبت المرض أو الإعاقة بواسطة فحص طبي رسمي، كما يشمل البرنامج الأيتام الذين لا يتلقون الرعاية من الأب أو الأم، بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد.