افرحوا كلكم بالزيادة الجديدة في مارس… رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر مارس 2024

تمكنت وزارة التضامن الاجتماعي من تخصيص رابط رسمي يُتاح لـ 22 مليون مواطن الاستعلام عن الأسماء الجديدة المستحقة لدعم برنامج تكافل وكرامة، يبلغ إجمالي الأسر المستفيدة نحو 5.2 مليون أسرة، وتتوفر ميزانية قدرها 41 مليار جنيه لدعم هذه البرامج الاجتماعية، يُمكن للمواطنين الاستعلام عن أهم البيانات والأسماء الجديدة قبل موعد صرف معاش شهر مارس، حيث من المقرر أن يتم صرفه في منتصف الشهر المقبل، وذلك من خلال الرابط الرسمي المُخصص لهذا الغرض.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

يتم الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال عدد من الخطوات وهي كالآتي:

فتح موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الخطوة التالية هي تعبئة الرقم القومي المكون من 14 رقما.

بعد ذلك النقر عن خانه استعلام سيتم عرض جميع تفاصيل الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس يوم 15 مارس 2024 مع الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها بنسبة 15 % من خلال رئيس الجمهورية.

شروط التقديم على تكافل وكرامة 2024

شروط التقديم على برنامج “تكافل وكرامة” لعام 2024 هي كما يلي: