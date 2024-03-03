تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السعودية 2024

نقدم لكم تردد قناة أون تايم سبورت بعد تحديث إشارة البث لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر التي تقام في المملكة العربية السُّعُودية يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر مارس 2024، تلك المباراة التي ينتظرها جماهير الكرة المصرية والعربية خاصة بعد رفع قيمة الجوائز المقدمة للفائز لهذه البطولة، كشف معالي وزير الترفية في المملكة العربية السُّعُودية المستشار ترك آل شيخ في الساعة الأخيرة زيادة جوائز بطولة كأس مصر 500 ألف دولار فضلًا عن الجوائز المقررة لهذه البطولة.

تردد قناة أون تايم سبورت بعد تحديث إشارة البث جودة hd 2024

تعد قنوات on time sports أحد أهم القنوات الرياضية الناقلة لبطولة كأس مصر المقامة في السُّعُودية، لهذا يمكنكم إضافة تردد القناة كالتالي:

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب رأسي.

القمر الصناعي نايل سات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024

ينتظر عشاق الكرة المصرية توقيت بَدْء اللقاء المرتقب ما بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 8 / 3 / 2024، في التوقيتات التالية:

تقام مباراة الأهلي والزمالك بتوقيت القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساءًا.

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك بتوقيت السُّعُودية في تمام الساعة التاسعة مساءَا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في كأس مصر

يتوقع أن يبدأ المدير الفني للنادي الأهلي مباراة القمة المصرية والعربية بكل من التالي:

مصطفي شوبير في حراسة المرمي.

على معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني في خط الدفاع.

عمرو السولية، أمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو، مروان عطية.

وسام ابو على.

تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة نهائي كأس مصر 2024

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك مباراة القمة بالتشكيل التالي: