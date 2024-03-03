الكل مستني ماتش القمة اللي هيكون نار بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.. إليك القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع!

أصبحت محركات البحث على جوجل مليئة عن موعد مباراة الأهلي القادمة في الكأس نهائي مصر امام الزمالك والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع لأعضاء الفرقة، حيث يقوم النادي الأهلي بالاستعداد من أجل خوض أقوى تجربة مع فريق النادي الأبيض، وذلك من أجل بطولة كأس مصر الذي سوف يكون في المملكة العربية السعودية، إذا كنت من مهتمين الرياضة وترغب في قناة تنقل لك المباراة بجودة عالية بدون فواصل، تابع مقالتنا اليوم للتعرف على القنوات الناقلة للمباراة.

مباراة الأهلي القادمة في الكأس نهائي مصر امام الزمالك والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع

يرغب عشاق كرة القدم في معرفة موعد مباراة الأهلي والزمالك، يستعد نادي الأهلي للدخول في مباراة قوية مع فريق الفانيلة البيضاء من المقرر أن يقام في السعودية، يوم الجمعة الذي يوافق 8 مارس لعام 2024، ستبدأ المباراة 8 مساءا وفقا لتوقيت القاهرة، و الساعة 9 بتوقيت المملكة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

سوف يتم بث المباراة الأهلي والزمالك على قنوات أبو ظبي وعلى قناة on time sport الذي يمتلكوا جميع حقوق النقل وبث كافة مباريات نهائي كأس العالم، للتعرف على تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات والعرب سات، تابع فيما يلي:

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: رأسي.

قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر