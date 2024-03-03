“عشان ترطب عليك في الصيام” .. طريقة عمل مشروب قمر الدين بخطوات سهلة

يعتبر مشروب قمر الدين من المشروبات اللذيذة والمفيدة التي تحظى بشعبية كبيرة خلال شهر رمضان وفي الأيام العادية أيضًا، كما يتميز هذا المشروب بطعمه المنعش وفوائده الصحية، حيث يعتبر مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن.

طريقة عمل مشروب قمر الدين

فيما يلي الطريقة السهلة لتحضير مشروب قمر الدين في المنزل بالخطوات والمقادير:

المقادير:

2 كوب ماء بارد

1 كوب عصير قمر الدين

2-3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

4-5 ملاعق كبيرة سكر (حسب الذوق)

مكعبات ثلج حسب الرغبة

أوراق النعناع للتزيين (اختياري)

طريقة التحضير

في وعاء كبير قومي بنقع قمر الدين.

أضيفي الماء البارد إلى العصير في الوعاء وامزجيهما جيدًا.

أضيفي عصير الليمون والسكر إلى الخليط واستمري في التقليب حتى يذوب السكر تمامًا.

قومي بتجهيز الكؤوس وضعي بعض مكعبات الثلج في كل كوب.

صبي مشروب قمر الدين في الكؤوس.

قومي بتزيين الكؤوس بأوراق النعناع إذا رغبت في ذلك.

قدمي المشروب مباشرة واستمتعي بمذاقه اللذيذ والمنعش.

يمكنك تعديل كمية السكر وعصير الليمون حسب الذوق الشخصي، حيث يمكن زيادتها أو تقليلها وفقًا لرغبتك في الحصول على المذاق المثالي.

الفوائد الصحية لمشروب قمر الدين

العصير المنعش من قمر الدين يحمل فوائد صحية عديدة في شهر رمضان: