طبخ
“عشان ترطب عليك في الصيام” .. طريقة عمل مشروب قمر الدين بخطوات سهلة
يعتبر مشروب قمر الدين من المشروبات اللذيذة والمفيدة التي تحظى بشعبية كبيرة خلال شهر رمضان وفي الأيام العادية أيضًا، كما يتميز هذا المشروب بطعمه المنعش وفوائده الصحية، حيث يعتبر مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن.
طريقة عمل مشروب قمر الدين
فيما يلي الطريقة السهلة لتحضير مشروب قمر الدين في المنزل بالخطوات والمقادير:
المقادير:
- 2 كوب ماء بارد
- 1 كوب عصير قمر الدين
- 2-3 ملاعق كبيرة عصير ليمون
- 4-5 ملاعق كبيرة سكر (حسب الذوق)
- مكعبات ثلج حسب الرغبة
- أوراق النعناع للتزيين (اختياري)
طريقة التحضير
- في وعاء كبير قومي بنقع قمر الدين.
- أضيفي الماء البارد إلى العصير في الوعاء وامزجيهما جيدًا.
- أضيفي عصير الليمون والسكر إلى الخليط واستمري في التقليب حتى يذوب السكر تمامًا.
- قومي بتجهيز الكؤوس وضعي بعض مكعبات الثلج في كل كوب.
- صبي مشروب قمر الدين في الكؤوس.
- قومي بتزيين الكؤوس بأوراق النعناع إذا رغبت في ذلك.
- قدمي المشروب مباشرة واستمتعي بمذاقه اللذيذ والمنعش.
- يمكنك تعديل كمية السكر وعصير الليمون حسب الذوق الشخصي، حيث يمكن زيادتها أو تقليلها وفقًا لرغبتك في الحصول على المذاق المثالي.
الفوائد الصحية لمشروب قمر الدين
العصير المنعش من قمر الدين يحمل فوائد صحية عديدة في شهر رمضان:
- يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي ويمنع تراكم الدهون، مما يساعد في الحفاظ على وزن صحي خلال شهر رمضان.
- يحتوي قمر الدين على كمية كبيرة من الألياف، التي تساعد في تخزين الماء ومنع الجسم من العطش خلال ساعات النهار خلال الصيام.
- يحتوي على فيتامين A و B اللذان يحسّنان صحة الجهاز العصبي، ويعززان التركيز ويقيان من الصداع وفقدان الذاكرة.
- يساعد في حماية الجسم من التعب والصداع عن طريق الحفاظ على مستويات ثابتة من السكر في الدم.
- يساعد في الحفاظ على مستويات طبيعية من الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم، مما يمنع نقص الصوديوم والبوتاسيوم اللذان يمكن أن يسببان مشاكل مثل الإمساك والغثيان والتعب وتشنجات العضلات.
- يساعد قمر الدين في الوقاية من عسر الهضم ويعزز النوم الجيد، كما يسهم في منع فقر الدم.