المعاشات هتزيد تاني .. زيادة جديدة لأصحاب المعاشات | اعرف موعد التطبيق

هناك ملايين من المواطنين من أعضاء النقابات المهنية المختلفة تبحث عن الزيادات الجديدة في المعاشات التي سوف تطبق في الأيام القادمة في بعض النقابات، والبعض الآخر خلال أشهر قليلة في إطار دور النقابات في تقديم الدعم لأعضائهاومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تأثر بها كثير من المواطنين، وبناءاً على ذلك قامت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالإعلان زيادة المعاشات 250 جنيه ابتداءاً من شهر مايو 2024 ليصبح 1600 جنيه بعد أن كان 1350 جنيه.

حقيقة الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات

قامت الجمعية العمومية خلال اجتماعها الأخير بالتأكيد على اعتماد ميزانية 2023 و2022 إلى جانب الموازنة التقديرية للعام الجاري 2024، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير المهندس الاستشاري محمد ناصر أمين الصندوق عن ميزانيات صناديق النقابة لعام 2023 وكذلك تقرير مراقب الحسابات وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات.

زيادة معاشات المهندسين

لقد وافقت الجمعية العمومية على اللائحة المالية والإدارية لصندوق الرعاية الاجتماعية، وقامت الجمعية العمومية بمناقشة مقترحات هيئة مكتب النقابة والمجلس الأعلى لإدارة أصول النقابة واستغلالها الاستغلال الأمثل ومناقشة كل آراء ومقترحات المهندسين من أجل تحقيق أفضل فائدة من استثمارات النقابة، بالإضافة إلى ذلك قام المهندس الاستشاري خلال الجمعية العمومية العادية بالكشف عن تحقيق فائض لصندوق المعاشات بنحو مليار و13 مليون جنيه.

دعم أعضاء النقابات

لقد تم الإعلان عن زيادة في معاشات النقابات بالرغم من زيادة المعاشات التي أقرتها الدولة المصرية للعاملين في الحكومة بنسبة 15% وتلك النسبة تم صرفها بداية من هذا الشهر وجاءت تلك الزيادات ليحصل العاملين في الحكومة وأعضاء هذه النقابات على الزيادة الخاصة بهم والزيادة التي أقرتها الدولة، وهذه الزيادات من ميزانية كل نقابة بمفردها وتحدد النقابة طريقة الصرف وموعد التطبيق ومقدار الزيادة الخاصة بها.