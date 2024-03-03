“وأخيرا ظهرت بالكشوفات” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عموم المحافظات موقع وزارة العمل

يريد الكثير من المواطنين معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، إذ أنه يمكنهم الآن للمواطنين في العراق معرفة كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الوزارة لتقديم الدعم المادي لهم، وذلك بعد إجراء بعض الأبحاث الاجتماعية لتحديد المستحقين واستبعاد المتجاوزين، وتشمل الدفعة السابعة أكثر من 150 ألف من جميع المحافظات الرعاية من بينهم رجال ونساء، والذين يحتاجون إلى دعم الرعاية لتلبية احتياجاتهم المالية، تابعوا معنا الفقرات التالية لنتعرف سوياً على المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

الرعاية الاجتماعية هي خدمة تقدمها وزارة العمل والشؤون للمستفيدين منها، وتهدف إلى توفير حياة كريمة لهم وتحسين ظروفهم المعيشية ومساعدتهم على التغلب على التحديات والصعوبات الحياتية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وسنتحدث بالتفصيل عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في السطور القادمة، وتهدف وزارة العمل إلى تقديم الدعم المالي للفقراء ومحدودي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، وقد سجل فيها آلاف المواطنين منذ بدايتها، ومازالت البحوث الاجتماعية مستمرة للكشف عن نتائج التسجيل للمستحقين للدعم.

طريقة الاستعلام عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

لمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة يجب اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثم اختر قسم الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تحديد هيئة الرعاية الاجتماعية.

بعدها أدخل رقم الوجبة التي تريد البحث والاستعلام عنها.

ثم اكتب البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها.

بعدها اضغط على أيقونة الاستعلام.

وستظهر لك جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ثم قم بالبحث عن اسمك ضمن قائمة كشوفات الوجبة السابعة.

موعد اطلاق الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية هي الدفعة الأولى التي ستطلق لسنة 2024، وذلك بعد الموازنة المالية، وهي تشمل عدد كبير من المتقدمين، وفي العام الماضي 2023 تم شمول 900 ألف أسرة من مليون عملية تسجيل، وبالنسبة للوجبة السابعة فإنه لا يوجد موعد رسمي لإطلاقها، ولكنها ستطلق في أي وقت، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية قالت أن السبب في تأخر الصرف والإعلان عن أسماء المشمولين هو وجود عدد كبير من المتجاوزين على شبكة الرعاية الاجتماعية، والجهات المعنية تعمل على استخراجهم من الشبكة وتحديد عدد المستفيدين من الفئات الأولى بالرعاية، وسيتم شمول 70 ألف من الدفعة السابعة.