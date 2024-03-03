كل مشاكلك هتتحل حالاً .. احصل على قرض شخصي بنصف مليون جنيه وبدون ضامن وسداد على 10 سنوات | اعرف التفاصيل

قام البنك الزراعي المصري بالحرص على تقديم العديد من المزايا والخدمات من خلال البرامج الذي يقدمها للمواطنين، ومن ضمن تلك البرامج هو القرض الشخصي لأصحاب المعاشات وهو القرض التي يتيح لهم إمكانية الحصول على قرض قيمته تصل إلى نص مليون جنيه مصري.

ما هو القرض الشخصي لأصحاب المعاشات؟

هناك بعض التفاصيل الخاصة بالقرض الشخصي لأصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري، كما أن تم الإعلان عن بعض من مميزات ذلك القرض وشرطه الأساسي والتي، جاء كالتالي:

شروط ومميزات القرض الشخصي

900 جنيه الحد الأدنى للمعاش.

عائد سنوي متناقص.

فترة سداد تصل إلى 10 سنوات.

تأمين على الحياة.

هناك تسهيلات في السداد.

وهناك وثيقة تأمين على الحياة.

استلام مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف جنيه.

الأوراق والمستندات المطلوبة للقرض الشخصي

صورة بطاقة الرقم القومى وشرط أن تكون سارية.

تعهد بتحويل المعاش.

إيصال مرافق حديث.

قرض باب رزق من البنك الزراعي

بخصوص أصحاب المهن الحرة من الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة يمكنهم الحصول علي قرض باب رزق وذلك بفائدة 12.25% ولا يحتاج القرض لتقديم ضمانات مثل تحويل مرتب أو غيره والتسديد يكون على فترات سداد من 6 إلى 12 شهر وقيمة القرض تبدأ من ألفي جنيه وتصل حتى 10 آلاف بحد أقصى، بالإضافة إلى أن البنك الزراعي المصري يوفر تقديم قروض ميسرة لأصحاب المعاشات بتمويل يبدأ من 5 آلاف حتى 500 ألف جنيه مع ضرورة وجود مجموعة من الإجراءات.

هناك ميزة أخرى وهي أنه يمكنك الحصول علي قرض بضمان الشهادات وحسابات التوفير والودائع والتي تسمي قروض مضمنة أو قرض بضمان الوعاء المكتتب فيه في البنك، حيث يصل التمويل إلى 90% من قيمة الشهادة على سبيل المثال وتكون الفائدة 2% زيادة عن سعر العائد وفترات السداد تكون حتى 10 سنوات.