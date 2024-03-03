“ظهرت هستوني” كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 الكرخ والرصافة وميسان والمثنى

من المفترض أن تعلن وزارة المالية العراقية قريبًا عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 يترقب العديد من المواطنين في العراق هذا الإعلان بفارغ الصبر حيث يعتبر هذا البرنامج مصدرًا مهمًا لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى دخلهم من المتوقع أن يتم الإعلان عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 قبل حلول شهر رمضان المبارك وذلك لتمكين الأسر المستحقة من الاستعداد لهذا الشهر الفضيل وتأمين احتياجاتهم الضرورية خلاله.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

يجب على المواطنين العراقيين الاستمرار في متابعة الإعلانات الرسمية التي تصدرها وزارة المالية حيث ستكون هذه الإعلانات المصدر الرسمي للمعلومات بشأن أسماء المستفيدين والإجراءات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024 في العراق.

ادخل إلى الموقع الإلكتروني للمنصة من خلال الضغط هنا .

انتقل إلى قسم الرعاية والحماية الاجتماعية.

حدد قائمة “كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023”.

اختر “كشوفات الوجبة السابعة pdf”.

حدد الدفعة السابعة.

أدخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

انقر على زر “الاستعلام”.

شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

هذه بعض الشروط العامة التي قد تكون مطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية ويمكن أن تختلف تفاصيلها بحسب السياسات والقوانين المعمول بها في كل بلد لذا يجب على الأفراد الاستفسار مع الجهات المعنية لمعرفة الشروط الدقيقة للحصول على الرعاية الاجتماعية في بلادهم.