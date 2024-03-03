48 ساعة فقط إلحق حدث بياناتك الوكالة الوطنية للتشغيل توجه إعلان هام للمستفيدين من منحة البطالة 2024

خلال الساعات القليلة الماضية أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر عن بيان هام، للمستفيدين من منحة البطالة، بشأن البدء في عملية تحديث بيانات ملفات المستفيدين من منحة البطالة في الوكالات المحلية للتشغيل على مستوى الدولة بأكملها، جاء ذلك خلال البيان الصادر اليوم الأحد الموافق 3 آذار 2024، عن هيئة الوكالة الوطنية للتشغيل عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

تحديث ملفات المستفيدين من منحة البطالة في الجزائر

هذا ومن الجدير بالذكر أن الهدف من هذه العملية لتحديث ملفات المستفيدين من منحة البطالة هو تحسين الوضعية الشخصية والمهنية للمستفيدين من البطالة، مع تقديم فرص توجيهية أفضل في مجالات العمل، وذلك وفقاً لما جاء في بيان الوكالة الوطنية للتشغيل، كما شددت الوكالة على ضرورة حضور المستفيد شخصيًا خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ الاستدعاء، حيث يترتب على الغياب عدم استلام المنحة، وسيؤدي الغياب لتعليق المنحة بعد فترة 60 يومًا من تاريخ الاستدعاء، كما أكدت الوكالة الوطنية للتشغيل أنه في حالة عدم الحضور في الموعد المحدد، سيتم تعليق المنحة خلال 48 ساعة من تاريخ الاستدعاء.

الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر

وتسعى الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال تحديث ملفات الراغبين في الحصول على المنحة للحضور إلى مقار الوكالات المحلية للتشغيل المنتشر في مختلف مدن الجزائر، حيث سيتم إجراء المقابلات مع مستشاري التشغيل لعدد من الوظائف، مصطحبين معهم بطاقة الهوية الوطنية، بالإضافة إلى الوثائق الداعمة لتغيير الوضعية، مثل شهادات التدريب الحاصلين عليها، وشهادات المؤهل الدراسي، وحالة الخدمة الوطنية، والسيرة الذاتية الخاصة بهم.