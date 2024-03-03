مبروك الزيادة الجديدة.. الكشف عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر مارس 2024 – شوف حسابك

يتم التساؤل بشكل دائم موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر مارس 2024 حيث إن الدولة تمتلك فئة كبيرة للغاية من المتقاعدين، ويشغل بالهم الموعد المقرر لصرف الراتب لهم، وذلك بعد الإقرار بالزيادة الجديدة من قبل الجهة المسؤولة، حيث يسهل على جميع المتقاعدين بصرف الرواتب الخاصة بهم بالإضافة إلى قيمة الزيادة المقررة، وهذا يكون خلال الموعد المقرر، ومن خلال مقالنا نذكر لكم أهم المواعيد الخاصة بالصرف، بالإضافة إلى الطريقة التي تسهل الاستعلام عن الراتب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر مارس 2024

يعد موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر مارس 2024 من التساؤلات التي ازداد البحث عنها داخل الدولة العراقية، حيث تم الإعلانعن صرف زيادة تصل إلى مائة ألف دينار إلى كل متقاعد على الراتب الأساسي الذي يحصل عليه، حيث يكون موعد الصرف كما يلي:

يعرف أن عملية صرف الرواتب بدأت منذ يوم الخميس الماضي الموافق التاسع والعشرين من فبراير الماضي للعام الجاري.

تم إيقاف الصرف لمدة يومي الجمعة والسبت لأنهما يوافقان عطلة رسمية داخل الدولة.

تم استئناف صرف الرواتب مرة أخرى بداية من اليوم الأحد الذي يوافق الثالث من مارس الجاري في كافة الأماكن التي يسمح بصرف الرواتب من خلالها.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

يسهل على جميع المتقاعدين داخل الدولة العراقية القيام بالاستعلام عن الرواتب التي يحصلون عليها من خلال عدة خطوات سهلة ومتبعة، والتي تكون كما يلي: