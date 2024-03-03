انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

تراجع قيمة صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حيث أصبح بين 10.5 و11 جنيها من خلال تعاملات الشهر السابق، بالرغم من تزايد الطلب عليه مع اقتراب شهر رمضان الكريم نتيجة للعمرة، استقر سعر الريال في البنوك لمدة 8 شهور.

أسعار صرف الريال السعودي اليوم

للتعرف على أسعار صرف الريال السعودي في البنوك، تابع فيما يلي:

وصل صرف ريال السعودي مقابل الجنية المصري من خلال تعاملات اليوم ببنك أبو ظبي الإسلامي إلى 8.24جنيه من أجل الشراء، و 8.25 للبيع.

وصل صرف ريال سعودي مقارنة بالجنية المصري بالبنك المركزي المصري إلى 8.22 من أجل الشراء، 8.25 للبيع.

وصل صرف ريال سعودي مقارنة بالجنية المصري في المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد إلى 8.22 من أجل الشراء، 8.25جنيه للبيع.

قيمة صرف الريال سعودي مقابل الجنيةفي بنك المصري والأهلي إلى 8.20 للشراء، 8.23 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنية