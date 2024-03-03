استقبل اقوي تردد قناة طيور الجنة Toyour Eljanah للاطفال

يبحث الكثير من الأباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة لضمان حصول أطفالهم على محتوى ترفيهي وتعليمي مفيد وهادف حيث تعد قناة طيور الجنة من أشهر القنوات العربية التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي متميز للأطفال من مختلف الأعمار وتقدم القناة محتوى غني ومتنوع يشمل الأناشيد والألعاب التفاعلية والبرامج التعليمية التي تلبي احتياجات الأطفال في مختلف مراحل نموهم وتركز القناة على غرس القيم والأخلاق الحسنة في نفوس الأطفال بطريقة بسيطة وممتعة وتتوفر القناة على مختلف الأقمار الصناعية مثل النايل سات والعرب سات، كما أنها موجودة على معظم منصات البث التلفزيوني.

قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة ليست مجرد قناة تلفزيونية، بل هي رحلة ممتعة للأطفال في عالم المعرفة والترفيه، وتُساهم في تنمية مهاراتهم كما تقدم القناة باقة متنوعة من البرامج المصممة خصيصا لتناسب مختلف الفئات العمرية للأطفال، بدءًا من الرسوم المتحركة المسلية، وكذلك الألعاب التفاعلية التي تحفز التفكير،والأناشيد الدينية والتعليمية التي تُثري المعرفة تحيث تعطي القناة اهتمامًا كبيرًا بغرس القيم والأخلاق الإيجابية في نفوس الأطفال، مثل الصدق والأمانة والاحترام، من خلال برامجها المُوجهة.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات

استمتع بمشاهدة أفضل البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال على قناة طيور الجنة Toyour Eljanah حيث يمكن ضبط تردد القناة الرسمي علي القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

تردد القناة: 11258.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 5/6.

الجودة: HD.

أما تردد طيور الجنة علي العرب سات كالتالي: