كشف بــ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية || اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وزارة العمل pdf في المحافظة

منذ ديسمبر 2023 والبحث لم يتوقف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حيث أصبح البحث عن قوائم أسماء المشمولين جزءا من روتين العراقيين اليومي، بالإضافة إلى أن البحث عن الدفعة السابعة لم يتوقف الاهتمام به لحظة واحدة منذ انتظار الإعلان عن هذه القوائم، خاصة أن هناك العديد من الراغبين في معرفة السبب الحقيقي وراء تأخير ظهور قوائم المشمولين بالإضافة إلى أن بعض الأفراد يتساءلون حول الشروط المطلوبة للتقديم أيضا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يعتبر دعم الرعاية الاجتماعية من أشهر أنواع الدعم بين مواطني العراق كون هذا الدعم استهدف أوسع شريحة من المواطنين الذين يحتاجون إلى من يدعمهم ويساندهم، لا سيما أنه في ظل التقلبات الاقتصادية التي تسود وكذلك تؤثر على العالم كله وجدنا أنه لا بد من وجود مثل هذا الدعم لكي يقف بجانبهم، بالإضافة إلى أننا وجدنا أن هناك الكثير من الأفراد يتساءلون عن سبب تأخر إعلان قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بهذه الطريقة.

ومنها فإننا وجدنا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أكدت على أن سبب التأخير هو أن القوائم المتعلقة بالمشمولين تتطلب دقة في وضع الأسماء وفرزها، وعلى جميع المشمولين أن ينتظروا حتى يتم الإعلان عن هذه القوائم.

شروط الانضمام لدعم الرعاية الاجتماعية في العراق

لقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه يمكن لجميع المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية العراق أن يقوموا بالاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال موقع الوزارة أو من خلال منصة مظلتي، مع كتابة كافة البيانات المطلوبة عند الاستعلام.

بالإضافة إلى أن الوزارة أعلنت أيضا عن شروط الانضمام في الدعم، والتي تتلخص فيما يلي: