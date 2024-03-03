الإيجارات هتبقى الضعف .. رسمياً زيادة الإيجار القديم خلال أيام وحالات فسخ عقد الإيجار القديم

من القضايا المنتشرة حالياً و الشائكة في تلك الفترة وفي السنوات الأخيرة هي أزمة الإيجار القديم والتي تضع حمل كبير على الدولة المصرية وخصوصاً أنها تمس كل أطياف الشعب المصري..

زيادة الإيجار القديم

تعتبر زيادة قيمة الإيجار القديم في هذا العام هي الزيادة الثالثة، حيث تم زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف وذلك فقط في بداية تطبيق القانون وفي العام الماضي في شهر مارس 2023، حيث كانت الزيادة الثانية في القيمة الإيجارية، وفي العام الحالي يستعد المعنيين بأحكام القانون الصادر من أجل الزيادة الثالثة.

نسبة الزيادة على الايجار القديم

لقد قام القانون بتحديد نسبة زيادة الإيجار القديم، حيث نص على أن تكون الزيادة بنسبة 15% وذلك بشكل دوري بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية السرية من قبل إصدار القانون.

عقوبة غير الملتزمين بزيادة الإيجار القديم

لقد قام القانون بوضع عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق تلك الزيادة، وذلك لأنه تبعاً للقانون يتم طرد المستأجر بشكل نهائي وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الموضوع، والعقوبات التي حددها قانون الإيجار القديم أيضًا في حالة عدم امتثال المستأجر للنص القانوني المحدد لمدة انتهاء عقد الإيجار، هي أن يتم فسخ العقد بشكل نهائي والذي يكون بعد 5 سنوات من إصدار القانون أي في عام 2027.

من هم الأشخاص الاعتباريين؟

يتم وصف الأشخاص الاعتباريين على أنهم الكيان المستقل عن مجموعة الأشخاص والأموال المؤسسة له من أجل تحقيق غرض معين ومعترف به بالشخصية القانونية، والشخصيات الاعتبارية هي إما أن تكون عامة مثل الدولة الجهات الإدارية أو الأماكن الخاصة مثل الشركات التجارية والجمعيات الخيرية.