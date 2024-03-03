ألحق شوف نتيجتك.. التعليم يكشف عن نتائج الدبلوم في سلطنة عمان 2024 عبر البوابة التعليمية

تعد نتائج الدبلوم في سلطنة عمان 2024 إحدى الموضوعات التي يتم تداولها بشكل ملحوظ على شبكة الإنترنت، حيث يهتم طلاب هذه المرحلة داخل السلطنة بالتعرف على المعدلات التي استطاعوا تحصيلها من خلال الاختبارات التي تم الخضوع إليها في منتصف العام الدراسي الجاري، حيث يتم الإعلان بشكل رسمي على الموقع الخاصة بوزارة التعليم العمانية، ومن خلال مقالنا نوضح لكم تفاصيل الاستعلام عن النتيجة وموعد ظهورها على الموقع مباشرة وغيرها من التفاصيل.

نتائج الدبلوم في سلطنة عمان 2024

يسهل الاستعلام عن نتائج الدبلوم في سلطنة عمان 2024 من قبل جميع طلاب هذه المرحلة عبر موقع وزارة التعليم العمانية، حيث إنها أتاحت رابطًا مباشرًا يسهل من خلاله الاستعلام بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الاختبارات التي انتهت منذ اليوم الخامس والعشرين من يناير الماضي، وتكون طريقة الاستعلام كما يلي:

ادخل إلى موقع وزارة التعليم العمانية من هنا بشكل مباشر.

اضغط الآن على زر خدماتنا.

ومن ثم يتم النقر على زر خدمات الطالب.

يتم يعد ذلك تجديد النظام الخاص بالبوابة التعليمية.

اكتب اسم المستخدم الذي يتعلق بالطالب الذي يريد الاستعلام عن النتيجة.

اكتب بعد ذلك رقم المرور أيضًا، ومن ثم يتم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

ادخل الرقم الخاص بجلوس الطالب في الاختبارات بشكل صحيح.

اضغط على أيقونة إظهار النتيجة.

انتظر حتى يتم تحميل النتيجة تحتوي على كافة الدرجات التي تمكن الطالب من الحصول عليها في تلك الاختبارات.

شروط تقديم اعتراض على نتائج الدبلوم عمان 2024

بعد ظهور النتيجة يرغب عدد من الأفراد بتقديم اعتراضًا على بعض الدرجات المكتوبة داخل النتيجة، حيث يتم التمكن من ذلك الاعتراض وفقًا لعدد من الشروط، والتي تكون كما يلي: