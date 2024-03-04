ادفع غرامتك حااالا.. مديرية المرور العامة الغرامات الرقم الالماني ur.gov.iq وخطوات تسديدها

مديرية المرور العامة الغرامات الرقم الالماني، تسعى الحكومة العراقية الى تفعيل منظومة الخدمات الرقمية في كافة مؤسسات الدولة للتيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهودهم وأيضا تقليل الكثافة في المقرات الحكومية والتي تسبب ضغط كبير على الموظفين، لذا أطلقت مديرية المرور العراقية خدمة الكترونية تمكن الفرد من الاستعلام عن الغرامات من مكانه وفي أي وقت، وفي هذا المقال نقدم لكم رابط وطريقة الاستعلام.

مديرية المرور العامة الغرامات الرقم الالماني الآن أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين بدولة العراق معرفة قيمة وتفاصيل الغرامات المرورية وذلك بعد أتاحت مديرية المرور إمكانية الاستعلام عن الغرامة الكترونيا، ويبحث الكثيرون عن رابط مديرية المرور العامة الغرامات الرقم الالماني، وسنوضح لكم فيما يلي الطريقة بالخطوات : الدخول الى بوابة اور الالكترونية للخدمات الحكومية عبر الضغط على هذا الرابط.

الضغط على “الانتقال الى الخدمة” الموجودة أعلى الصفحة.

سيتم نقلك الى صفحة تسجيل رقم الهاتف المحمول، قم بكتابته في الخانة المخصصة ثم اضغط على “ارسال”.

ستسقبل على هاتفك رسالة تتضمن رمز التحقق، أعد كتابته في المكان المطلوب ثم اضغط على “تأكيد”.

بعد ذلك ستنتقل تلقائيا الى صفحة الخدمة.

اكتب بيانات المركبة ثم اضغط على “استعلام”.

ستظهر لك كافة المعلومات المتعلقة بالغرامات المسجلة على المركبة وقيمتها. خطوات تسديد الغرامات الرقم الالماني من خلال مديرية المرور العامة الغرامات الرقم الالماني متاح أيضا تسديد الغرامات بشكل الكتروني عبر بوابة اور الاكترونية، بعد اتباع الخطوات السابقة سيتم استعراض قيمة الغرامة ويمكنك بسهولة الانتقال الى خدمة السداد، قم بتحديد الوسيلة التي تناسبك لسداد الغرامة، ثم ادخل بيانات الدفع في الخانات المخصصة واستكمل الخطوات اللازمة لاستكمال عملية التسديد.