“Now” خطوات التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر

تُسعى العديد من السيدات الجزائريات للحصول على منحة “المرأة الماكثة في البيت”، وهي مبادرة أطلقتها الحكومة الجزائريةة لدعمهن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد وتهدف المنحة إلى مساعدة النساء اللاتي لا يعملن، حيث خصصت الحكومة مبلغ 800 دينار جزائري لكل مستفيدة سيتم التقديم من خلال رابط رسمي أعلنته الحكومة، وسنستعرض في هذا المقال كل التفاصيل المتعلقة بهذه المنحة.

خطوات التقديم على منحة المرأة الماكثة

تطمح العديد من النساء في الجزائر للاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، تلك المنحة التي تهدف إلى دعم الأسر ورفع مستوى المعيشة ولجعل عملية التقديم سهلة وسلسة، إليك الخطوات البسيطة التي عليكِ اتباعها:

ابدأي اولا بزيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل بوابة فرص العمل والدعم في الجزائر.

ابحثي عن خيار “منحة البطالة” الذي يضم مجموعة من البرامج، ومن بينها “منحة المرأة الماكثة في المنزل”.

حددي الولاية التي تقيمين فيها من القائمة المنسدلة على الموقع.

أدخلي البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، مثل اسمكِ الكامل وتاريخ ميلادكِ وعنوانكِ ورقم هاتفكِ

تأكدي من صحة جميع المعلومات قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.

جهزي المستندات المطلوبة مثل بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الإقامة وشهادة الميلاد.

تأكدي من تحويلها إلى صيغة إلكترونية مناسبة قبل تحميلها على الموقع.

راجعي قائمة المستندات بدقة للتأكد من اكتمالها.

بعد إدخال جميع البيانات وإرفاق المستندات، اضغطي على زر “الحفظ”.

تأكدي من مراجعة جميع المعلومات قبل إرسال طلبكِ للتأكد من دقة البيانات.

ستتلقين رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني الخاص بكِ تُعلمكِ باستلام طلبكِ بنجاح.