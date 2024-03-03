“السكر ب27 جنيه” أسعار السلع والمنتجات في معارض أهلاً رمضان 2024 بجميع المحافظات

قامت وزارة التموين بالإعلان عن معارض أهلا رمضان في العديد من المحافظات والتي يمكن لجميع المواطنين شراء كافة احتياجاتهم من السلع سواء الخاصة بشهر رمضان مثل التمور وغيرها، أو السلع الرئيسية مثل الأرز والسكر وباقي الاحتياجات والتي ارتفع سعرها بشكل كبير في الأسواق والمحلات التجارية، وهو ما جعل الجميع يقبل على تلك المعارض للاستفادة من الأسعار المخفضة التي يتم البيع بها.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2024



‏كم ذكرنا أن التخفيضات تصل في معارض أهلًا رمضان لعام 2024 إلى 30% مقارنةً بالأسعار خارج المعارض وتكون أسعار السلع الرئيسية كالتالي:

وصل سعر زيت خليط اللتر إلى 98 جنيه، أما عن سعر الزيت بحجم 800 ملي وصل إلى 65 جنيه، وسعر زجاج الزيت 700 ملي وصل إلى 60 جنيه.

‏سعر كيلو الأرز العادي 27 جنيه، ولكن كيلو الأرز زات الحبة العريضة 35 جنيه.

‏سعر كيلو السكر الخاص بالمبادرة 27 جنيه.

‏سعر كيلو المكرونة 27 جنيه.

‏سعر الشاى بوزن 350 جرام 57 جنيه.

‏ سعر علبة سمنة الهانم 155 جنيه، بينما سعر سمنة كريستال 170 جنيه.

‏ ولكن وصل سعر السمنة الحجم الكبير من النوع قوت القلوب 2 كيلو بسعر 220 جنيه والخمسة كيلو 425 جنيه.

‏أما عن سعر زيت عافية ب185 جنيه.

‏سعر زيت هلا عباد وصل إلى 225 جنيه.

‏سعر البلح وزن 700 جرام يتراوح من 35 ل 50 جنيه.

‏سعر البلح الناشف 50 جنيه للكيلو.

‏سعر عمر الدين 35 جنيه.

‏سعر كيلو الفول البلدى 50 جنيه.

‏كيلو الفراخ المجمدة 100 جنيه.

لحم بلدي الكيلو 320 جنيه.

نجاح كبير لمعارض أهلا رمضان

وقد حققت المعارض التي تم إنشاءها في العديد من المحافظات نجاح كبير وذلك بسبب الأسعار المخفضة التي يتم البيع بها والتي تتميز بفارق كبير عن الشراء من مكان أخر، حيث شهدت الأيام الماضية إقبال كبير على المعارض من جانب المواطنين.