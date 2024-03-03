زيادة منحة البطالة 18 ألف minha.anem.dz الوكالة الوطنية للتشغيل تكشف الحقيقة

تداول بعض المواطنين في دولة الجزائر، أنباء حول زيادة منحة البطالة إلى 8 ألف دينار جزائري على مواقع التواصل الاجتماعي، مما قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بتوضيح حقيقة، مؤكدة بأن هذه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، والزيادة التي تم تطبيقها مؤخرًا بلغت 2000 دينار، وسنوضحها لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها الجميع.

ما حقيقة زيادة البطالة لـ 18000 دينار جزائري

أوضحت الوكالة الوطنية للتشغيل أن الزيادة التي تم تطبيقها مؤخرًا تبلغ 2000 دينار جزائري، على أن أصبحت قيمة المنحة 15000 دينار جزائري بدلاً من 13000 دينار، فضلاً عن أن الشروط الخاصة بطلب الحصول على المنحة مازالت كما هي دون أي تغيير فيها، هذا وتهدف حكومة الجزائر إلى توفير الدعم الملائم لجميع الأفراد في سبيل تحسين معيشتهم تزامنًا مع الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

كيفية الخطوات التقديم في منحة البطالة 2024 الجزائر

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التقديم في منحة البطالة بالجزائر، وفقًا لما يلي:-