“ثبتها واتفرج” تردد قناة dmc وباقة من مسلسلات رمضان 2024

تردد قناه dmc هناك اهتمام واسع من الجمهور بمعرفة ترددات القنوات الفضائية لمشاهدة المسلسلات والعروض التلفزيونية تحظى قناة dmc دي إم سي بمتابعة جماهيرية واسعة نظرًا لعرضها العديد من المسلسلات المتميزة خلال شهر رمضان 2024، ومن أهم هذه المسلسلات نجد “مسلسل الحشاشين” وكذلك “مسلسل إمبراطورية ميم” اليكم تردد قناة dmc 2024.

تردد قناة dmc الجديد 2024

تردد قناة dmc على الأقمار الصناعية يمكن أن يختلف بين المناطق وطرق الاستقبال ولكن هناك ترددًا شائعًا يمكن استخدامه للحصول على تردد قناة dmc للقمر الصناعي نايل سات والعرب سات.

تردد قناة dmc على العرب سات

التردد: 11449 معدل الترميز: 2750 معامل تصحيح الخطأ: ¾ الاستقطاب:أفقي

تردد قناة dmc على النايل سات

التردد: 12092. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: ⅚. الاستقطاب: رأسي.

طريقة ضبط تردد قناة dmc على النايل والعرب سات

الخطوة الأولى أنقر على زر Menu أو القائمة.

ثم اختر setting أو الإعدادات.

الضغط على اضافة تردد.

عند تنزيل القناة يجب كتابة معامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز الاستقطاب أفقي أو رأسي، ثم اختيار القمر الصناعي نايل سات، او عرب سات.

ثم اضغط على زر البحث.

وأخيرًا النقر على كلمة حفظ.

قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة dmc

وتعرض قناة dmc مسلسلات متنوعة ومن أبرزها مسلسل الحشاشين للفنان الكبير كريم عبد العزيز ومسلسل إمبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي، وجاءت قائمة مسلسلات رمضان 2024 التي ستعرض على قناة dmc كالآتي:

– مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب.

– مسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي.

– مسلسل عتبات البهجة 15 حلقة للفنان يحيى الفخراني.

– مسلسل بابا جه، 15 حلقة للفنان اكرم حسنى، ونسرين أمين.

– مسلسل فراولة 15 حلقة للفنانة نيللي كريم.

– مسلسل بدون سابق إنذار 15 حلقة للفنان آسر ياسين.