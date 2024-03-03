نزلها كلها.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 محافظات العراق

من اكثر المواضيع تداولا بين العراقين علي الوسائل الإلكترونية هو معرفة أسماء المشمولين من قبل الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة، تبذل وزارة العمل قصارى جهدها من أجل الإعلان عن كشوفات أسماء المواطنين المشمولين في الوجبة السابعة، وعلي الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن الدولة شديدة الحرص والاهتمام علي تقدير مواطنيها من اجل حياه كريمة بكل مواطن في الدولة، في السطور التالية سنوضح لكم الشروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية.

شروط أستحقاق دعم الرعاية الاجتماعية 2024

يشترط علي المواطن أن يكون عراقي الجنسية.

يجب علية أن يكون مقيم بالأراضي العراقية وليس خارج البلاد.

يشترط عليه أن لا يمتلك أي أصول أو أملاك باهظة الثمن.

يجب علي المواطن أن لا يتعدى عمرة عن 60 عاما ولا يقل عن أل 18 عام.

يشترط علي المتقدم أن لا يزيد عمرها عن أل 55 عام، لا يقل عن أل 15 عاما بالنسبة للنساء.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية