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نزلها كلها.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 محافظات العراق
من اكثر المواضيع تداولا بين العراقين علي الوسائل الإلكترونية هو معرفة أسماء المشمولين من قبل الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة، تبذل وزارة العمل قصارى جهدها من أجل الإعلان عن كشوفات أسماء المواطنين المشمولين في الوجبة السابعة، وعلي الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن الدولة شديدة الحرص والاهتمام علي تقدير مواطنيها من اجل حياه كريمة بكل مواطن في الدولة، في السطور التالية سنوضح لكم الشروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية.
شروط أستحقاق دعم الرعاية الاجتماعية 2024
- يشترط علي المواطن أن يكون عراقي الجنسية.
- يجب علية أن يكون مقيم بالأراضي العراقية وليس خارج البلاد.
- يشترط عليه أن لا يمتلك أي أصول أو أملاك باهظة الثمن.
- يجب علي المواطن أن لا يتعدى عمرة عن 60 عاما ولا يقل عن أل 18 عام.
- يشترط علي المتقدم أن لا يزيد عمرها عن أل 55 عام، لا يقل عن أل 15 عاما بالنسبة للنساء.
خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
- الخطوة الأولي: يرجي الدخول علي الموقع الإلكتروني بمنصة مظلتي الرسمية.
- الخطوة الثانية: قم بالنقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- الخطوة الثالثة: يجب الضغط علي خانة الرعاية الاجتماعية كما موضح أمامك.
- الخطوة الرابعة: قم بالنقر علي خانة الوجبة الأخيرة والسابعة.
- الخطوة الخامسة: يرجي إدخال الاسم، المحافظة المقيم بها.
- الخطوة السادسة: تأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح.
- الخطوة الأخيرة: سيتم علي الفور إظهار جميع الكشوفات بأسماء محافظتك، ثم انقر علي زر التحميل.