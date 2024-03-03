“كشوفات الوجبة السابعة PDF” خطوات الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي

يرغب عدد كبير من المواطنين في العراق بالاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية خلال الوجبة السابعة والتي من المقرر صرفها للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وتتيح وزارة العمل لجميع الراغبين في معرفة المستحقين من الاستعلام الإلكتروني.

الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

ويمكن الاستعلام ومعرفة المقبولين في الاستفادة من الرعاية الاجتماعية في العراق من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم تصميمه من أجل ذلك للتسهيل على المواطنين في معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالرعاية الاجتماعية بدون الذهاب لأي مكان، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي.

‏اختيار الاستعلام عن الوجبة السابعة.

‏اختيار المحافظة المقيم فيها.

‏تحميل جميع الكشوفات الموجودة على الجهاز الخاص بك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

‏قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوضع مجموعة من الشروط الخاصة بالدعم المقدم للمواطنين يجب أن تتوفر هذه الشروط في المتقدم حتى يتم قبوله للحصول على الدعم، ومن أهم هذه الشروط: