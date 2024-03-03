معلومات تردد قناة الجماهيرية بآخر تحديث (مارس 2024) على نايل سات

إليكم تردد تقدم قناة الجماهيرية على النايل سات، حيث تتخصص هذه القناة الفضائية في نقل الأخبار الهامة للمجتمع الليبي على مدار الساعة، بالإضافة إلى ذلك، تقدم قناة الجماهيرية العظمى مجموعة متنوعة من البرامج والأخبار، مما يجعلها واحدة من أبرز القنوات الليبية في الوقت الراهن، حيث يتابعها جمهور واسع من ليبيا ومن جميع أنحاء الوطن العربي، في المقال التالي، سنستكشف تردد قناة الجماهيرية العظمى على النايل سات وسنتطرق إلى لمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة الجماهيرية الليبية ومحتوى بثها

في الآونة الأخيرة ظهرت العديد من القنوات الإخبارية المتخصصة في نقل الأخبار والتغطية الشاملة للمجتمع الليبي والعربي عموماً، تعتبر قناة الجماهيرية العظمى واحدة من أبرز هذه القنوات، حيث تنقل الأخبار عبر القمر الصناعي نايل سات، مع التركيز بشكل خاص على الأحداث المحلية في ليبيا وكذلك الأخبار العالمية.

تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج المميزة التي تشمل الأخبار الرياضية والاجتماعية والسياسية، بالإضافة إلى البرامج الحوارية التي تسلط الضوء على وجهات نظر متعددة، ويتميز عرض القناة بتنوعه وعدم تقييده بفكرة معينة، من أبرز مميزات قناة الجماهيرية العظمى، والتي جعلتها محبوبة لدى جمهور واسع في ليبيا وخارجها، هو عرضها لمباريات كرة القدم في الدوريين الإنجليزي والإسباني، مما ساهم في زيادة نسب المشاهدة بشكل ملحوظ.

معلومات تردد قناة الجماهيرية الليبية الجديد (مارس 2024) على قمر النايل سات

يمكن لمشاهدي قناة الجماهرية الليبية ومحبي برامجها متابعة بثها عبر ضبط ترددها الموضح في السطور التالية.

التردد: 10873

معدل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 7\8

معدل الترميز: 27500

يذكر أنه سيظهر اسم قناة الجماهيرية على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل الآتي: “Al Jamahirya”.