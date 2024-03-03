الحقوا ياولاد لولو ضربت النونو.. نزل قناة وناسة أطفال التردد الجديد 2024 وعيش لحظة مع أطفالك بدون انقطاع

قناة وناسة أطفال هي من أهم القنوات الفضائية التي أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث إن القناة تقوم بإذاعة العديد من البرامج الطفولية المميزة وكذلك الأفلام الكرتونية التي يعشقها شريحة كبيرة من الأطفال، هذا وأن القناة تُساهم كذلك ترسيخ العادات والتقاليد الإجتماعية عبر نقلها لمحتوى هادف أمام جميع المشاهدين والمتابعين في مختلف أنحاء دول العالم، وفي السطور التالية نكشف لكم تردد القناة الجديد.

تردد قناة وناسة أطفال 2024 النايل سات

تتمثل أهم المعلومات الخاصة بالقيام بإستقبال قناة وناسة أطفال على النايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

بينما استقطاب القناة فهو رأسي.

التردد الجديد للقناة يكون 11430.

معدل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة يكون 4/3.

تردد قناة وناسة على العرب سات

ويسهل كذلك إمكانية استقبال قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي عرب سات، وفقًا للمعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي للقناة هو 11270.

استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز للقناة فهو 27500.

خطوات استقبال قناة وناسة أطفال 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال على العرب سات والنايل سات، وفقًا لما يلي:-