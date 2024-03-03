لعشاق المسلسات.. معلومات تردد قناة اليوم حكايات بآخر تحديث (مارس 2024) على نايل سات مع لمحها عنها

إليكم تردد تقدم قناة “اليوم حكايات” على النايل سات، قهي واحدة من أحدث القنوات المتخصصة في عرض المسلسلات الدرامية المصرية والعربية على مدار الساعة، تتميز القناة بعرض مجموعة متنوعة من المسلسلات الشيقة، مما جعلها محط جذب للعديد من المشاهدين ومن بين أفضل قنوات الدراما حالياً، في هذا المقال سنقدم لكم تردد قناة “اليوم حكايات” بالإضافة إلى مزيد من المعلومات حول محتواها المميز، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة اليوم حكايات وبرامجها المنوعة

قناة “اليوم حكايات” تعتبر جزءاً من شبكة قنوات “اليوم” المتنوعة، حيث تتخصص هذه القناة بعرض المسلسلات المصرية والعربية حصراً، تقدم القناة مجموعة من المسلسلات طوال اليوم بشكل منتظم وفي أوقات محددة، مع إعادة بث الحلقات بشكل يومي، مما يتيح للمشاهدين فرصاً متعددة لمتابعة البرامج، وحظيت القناة بإعجاب ملايين المشاهدين في وقت قصير، وذلك لاهتمامها بتلبية احتياجات وتفضيلات الجمهور، بالإضافة إلى توفير جودة عالية في الصورة والصوت للمسلسلات المعروضة، وتقليل فترات الإعلانات لضمان استمرارية متعة المشاهدة.

تتميز القناة بتقديم مسلسلات متنوعة، حيث تجمع بين الأعمال القديمة والحديثة، بالإضافة إلى عرض العديد من المسلسلات الحصرية التي لا تعرض إلا على شاشتها، ونظراً لهذا التنوع والتميز، تعتبر من بين أفضل القنوات المتخصصة في هذا المجال في مصر والوطن العربي.

معلومات تردد قناة اليوم حكايات الجديد (مارس 2024) على قمر النايل سات

يمكن لمشاهدي قناة اليوم حكايات ومحبيها متابعة بثها عبر ضبط ترددها الموضح في السطور التالية.

التردد: 12562

معدل الاستقطاب: H

معامل تصحيح الخطأ: 7\8

معدل الترميز: 27500

من الجدير بالذكر أنه سيظهر اسم قناة اليوم حكايات على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل الآتي: “Alyoum Hekayat”.