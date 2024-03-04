«من هنا.. شوف اسمك» كشف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق عبر مظلتي جميع المحافظات

نشرت الجهات المختصة كشف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 خلال الأيام السابقة، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق في الفترة الماضية عن إتاحة الفرصة للمستوفين الشروط التقديم في الوجبة التاسعة، فلقد يستهدف هذا البرنامج الفقراء ومحدودي الدخل، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن العراقي ومساعدته في مواجهة غلاء الأسعار بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإتاحة الفرصة للمواطنين العراقيين الراغبين في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن أسمائهم إلكترونياً، وذلك من خلال منصة مظلتي الخاضعة لإشراف الوزارة، حيث تسعى دولة العراق إلى منح المواطن العراقي الفقير حياة أكثر آدمية ومساندته في مواجهة أزمة غلاء الأسعار، الناتجة عن تدهور الاقتصاد العالمي، وفيما يلي خطوات إجراء ذلك:

الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية مباشرة عبر هذا الرابط .

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد الوجبة المراد الاستعلام عنها.

ادخال بيانات الشخص المراد الاستعلام عن اسمه.

النقر على أيقونة الاستعلام.

الانتظار لحين ظهور النتيجة على الشاشة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

تبذل الحكومة العراقية قصارى جهدها بهدف خدمة الشعب وتلبية احتياجاته، وحرصاً من الجهات المختصة على وصول الدعم لمستحقيه تم وضع مجموعة من الشروط والضوابط لابد توافرها في المتقدم لكي يسمح له الاستفادة من ذلك،وتتمثل تلك الضوابط في النقاط التالية: