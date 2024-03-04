إمساكية شهر رمضان 1445 هـ\ 2024 ومواعيد الصلاة في الجزائر

يستعد المسلمون في دولة الجزائر لإستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام، لذا في هذا المقال سنوضح لكم مواعيد الإفطار والسحور، ومواعيد الصلاة خلال شهر رمضان المبارك، والذي يعد هو أفضل شهور العام والذي يستعد المسلمون لإستقباله حول العالم بالطاعات والتقرب إلى الله في هذا الشهر وصلاة التراويح، والذي سوف يبدأ صيامه بحسب التقديرات الفلكية يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024.

إمساكية شهر رمضان 2024 في الجزائر

هذا الجدول يحتوي على مواعيد جميع الصلوات الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وموعد شروق الشمس، وموعد الإفطار، والإمساك طوال أيام شهر رمضان المبارك، في العاصمة الجزائرية، مع مراعاة فروق التوقيتات للمقيمين في جميع مدن الجزائر.

الشهر اليوم الإمساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء 1 الاثنين 15: 5 25: 5 48: 6 42: 12 05: 4 38: 6 55: 7 2 الثلاثاء 14: 5 24: 5 46: 6 42: 12 05: 4 38: 6 56: 7 3 الأربعاء 13: 5 23: 5 45: 6 42: 12 05: 4 39: 6 57: 7 4 الخميس 11: 5 21: 5 44: 6 42: 12 06: 4 40: 6 58: 7 5 الجمعة 10: 5 20: 5 43: 6 41: 12 06: 4 41: 6 58: 7 6 السبت 09: 5 19: 5 41: 6 41: 12 06: 4 41: 6 59: 7 7 الأحد 07: 5 17: 5 40: 6 41: 12 07: 4 42: 6 00: 8 8 الاثنين 06: 5 16: 5 39: 6 41: 12 07: 4 43: 6 01: 8 9 الثلاثاء 04: 5 14: 5 37: 6 40: 12 07: 4 44: 6 02: 8 10 الأربعاء 03: 5 13: 5 36: 6 40: 12 07: 4 44: 6 02: 8 11 الخميس 02: 5 12: 5 35: 6 40: 12 08: 4 45: 6 03: 8 12 الجمعة 00: 5 10: 5 34: 6 40: 12 08: 4 46: 6 04: 8 13 السبت 59: 4 10: 5 33: 6 39: 12 08: 4 47: 6 05: 8 14 الأحد 57: 4 09: 5 32: 6 39: 12 08: 4 47: 6 06: 8 15 الاثنين 56: 4 07: 5 31: 6 39: 12 08: 4 48: 6 07: 8 16 الثلاثاء 54: 4 06: 5 29: 6 38: 12 09: 4 48: 6 08: 8 17 الأربعاء 53: 4 05: 5 28: 6 38: 12 09: 4 46: 6 09: 8 18 الخميس 51: 4 04: 5 26: 6 38: 12 09: 4 49: 6 10: 8 19 الجمعة 50: 4 03: 5 25: 6 37: 12 09: 4 50: 6 11: 8 20 السبت 49: 4 02: 5 24: 6 37: 12 09: 4 50: 6 12: 8 21 الأحد 47: 4 01: 5 22: 6 37: 12 09: 4 51: 6 13: 8 22 الاثنين 46: 4 00: 5 21: 6 36: 12 09: 4 52: 6 13: 8 23 الثلاثاء 44: 4 59: 4 20: 6 36: 12 10: 4 53: 6 14: 8 24 الأربعاء 43: 4 55: 4 19: 6 36: 12 10: 4 54: 6 14: 8 25 الخميس 41: 4 52: 4 17: 6 35: 12 10: 4 55: 6 15: 8 26 الجمعة 40: 4 50: 4 16: 6 35: 12 10: 4 55: 6 16: 8 27 السبت 38: 4 48: 4 15: 6 35: 12 10: 4 56: 6 17: 8 28 الأحد 37: 4 47: 4 13: 6 35: 12 10: 4 57: 6 18: 8 29 الاثنين 35: 4 45: 4 12: 6 34: 12 10: 4 58: 6 19: 8 30 الثلاثاء 34: 4 44: 4 11: 6 34: 12 10: 4 59: 6 20: 8

صلاة التراويح في الجزائر

تعتبر صلاة التراويح من السنن المرتبطة بشهر رمضان المبارك، والتي تؤدى جماعة عقب صلاة العشاء من أيام رمضان، وتصلى في بعض المساجد في الجزائر ثماني ركعات غير ركعتي الشفع، وركعة الوتر، وفي مساجد أخرى تصلى عشرون ركعة غير ركعتي الشفع وركعة الوتر، وعلى حسب كل منطقة، ثم يخلفها في العشر الآواخر من شهر رمضان المبارك صلاة التهجد والتي تصلى أيضاً بنفس الكيفية، ولكن مع منتصف الليل، ومع انتهائها في أخر الشهر يستعد المسلمون للاحتفال بعيد الفطر المبارك والذي سيكون في الأربعاء الموافق 11 إبريل.