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إمساكية شهر رمضان 1445 هـ\ 2024 ومواعيد الصلاة في الجزائر

إمساكية رمضان في الجزائر ومواعيد الصلاة 2024

mahmoudelshreefمنذ 6 ساعات
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إمساكية شهر رمضان 1445 هـ\ 2024 ومواعيد الصلاة في الجزائر
إمساكية شهر رمضان في الجزائر 1445 هـ

يستعد المسلمون في دولة الجزائر لإستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام، لذا في هذا المقال سنوضح لكم مواعيد الإفطار والسحور، ومواعيد الصلاة خلال شهر رمضان المبارك، والذي يعد هو أفضل شهور العام والذي يستعد المسلمون لإستقباله حول العالم بالطاعات والتقرب إلى الله في هذا الشهر وصلاة التراويح، والذي سوف يبدأ صيامه بحسب التقديرات الفلكية يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024.

إمساكية شهر رمضان 2024 في الجزائر 

هذا الجدول يحتوي على مواعيد جميع الصلوات الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وموعد شروق الشمس، وموعد الإفطار، والإمساك طوال أيام شهر رمضان المبارك، في العاصمة الجزائرية، مع مراعاة فروق التوقيتات للمقيمين في جميع مدن الجزائر.

الشهراليومالإمساكالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
1الاثنين15: 525: 548: 642: 1205: 438: 655: 7
2الثلاثاء14: 524: 546: 642: 1205: 438: 656: 7
3الأربعاء13: 523: 545: 642: 1205: 439: 657: 7
4الخميس11: 521: 544: 642: 1206: 440: 658: 7
5الجمعة10: 520: 543: 641: 1206: 441: 658: 7
6السبت09: 519: 541: 641: 1206: 441: 659: 7
7الأحد07: 517: 540: 641: 1207: 442: 600: 8
8الاثنين06: 516: 539: 641: 1207: 443: 601: 8
9الثلاثاء04: 514: 537: 640: 1207: 444: 602: 8
10الأربعاء03: 513: 536: 640: 1207: 444: 602: 8
11الخميس02: 512: 535: 640: 1208: 445: 603: 8
12الجمعة00: 510: 534: 640: 1208: 446: 604: 8
13السبت59: 410: 533: 639: 1208: 447: 605: 8
14الأحد57: 409: 532: 639: 1208: 447: 606: 8
15الاثنين56: 407: 531: 639: 1208: 448: 607: 8
16الثلاثاء54: 406: 529: 638: 1209: 448: 608: 8
17الأربعاء53: 405: 528: 638: 1209: 446: 609: 8
18الخميس51: 404: 526: 638: 1209: 449: 610: 8
19الجمعة50: 403: 525: 637: 1209: 450: 611: 8
20السبت49: 402: 524: 637: 1209: 450: 612: 8
21الأحد47: 401: 522: 637: 1209: 451: 613: 8
22الاثنين46: 400: 521: 636: 1209: 452: 613: 8
23الثلاثاء44: 459: 420: 636: 1210: 453: 614: 8
24الأربعاء43: 455: 419: 636: 1210: 454: 614: 8
25الخميس41: 452: 417: 635: 1210: 455: 615: 8
26الجمعة40: 450: 416: 635: 1210: 455: 616: 8
27السبت38: 448: 415: 635: 1210: 456: 617: 8
28الأحد37: 447: 413: 635: 1210: 457: 618: 8
29الاثنين35: 445: 412: 634: 1210: 458: 619: 8
30الثلاثاء34: 444: 411: 634: 1210: 459: 620: 8

صلاة التراويح في الجزائر

تعتبر صلاة التراويح من السنن المرتبطة بشهر رمضان المبارك، والتي تؤدى جماعة عقب صلاة العشاء من أيام رمضان، وتصلى في بعض المساجد في الجزائر ثماني ركعات غير ركعتي الشفع، وركعة الوتر، وفي مساجد أخرى تصلى عشرون ركعة غير ركعتي الشفع وركعة الوتر، وعلى حسب كل منطقة، ثم يخلفها في العشر الآواخر من شهر رمضان المبارك صلاة التهجد والتي تصلى أيضاً بنفس الكيفية، ولكن مع منتصف الليل، ومع انتهائها في أخر الشهر يستعد المسلمون للاحتفال بعيد الفطر المبارك والذي سيكون في الأربعاء الموافق 11 إبريل.

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mahmoudelshreefمنذ 6 ساعات
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