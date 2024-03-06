“استعلم الآن”.. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 العراق عبر مظلتي spa.gov.iq

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 العراق، حيث أطلقت الحكومة العراقية منذ فترة العديد من المبادرات الخيرية الهدف منها مساعدة كل المواطنين ومحدودي الدخل على توفير متطلبات المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ذلك حددت مجموعة من الشروط التي يتم في ضوئها تقديم الدعم، ومن هنا سوف نتعرف عليه بشكل تفصيلي.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 العراق

لكي تتمكن من عمل استعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية، لابد من تسجيل الدخول على الموقع الرسمي واتباع مجموعة من الخطوات التي تبدأ بإدخال البيانات الشخصية مثل اسم المتقدم، وغيرها من المعلومات التي تسهل عليك التسجيل والحصول على الدعم المستحق لتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

تسجيل الدخول على منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية. إدخال البيانات الشخصية مثل: رقم الوجبة – رقم البطاقة الذكية. النقر على زر استعلام. ليتم بذلك عرض كل كشوفات الأسماء. عليك البحث عن أسمك لمعرفة هل أنك المشمولين أم لأ.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية في العراق

وضعت الرعاية الاجتماعية العراقية مجموعة من الشروط الواجب مراعاتها من أجل التسجيل في مظلتي، أحد أهم البرامج التي تقدم الدعم للفئات التي قامت بالتسجيل لتتمثل هذه الشروط في الآتي:

يشترط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية. الإقامة داخل العراق بشكل دائم. يجب أن يكون المتقدم من محدودي الدخل. أن يكون لديه القدرة على العمل واعالة اسرته. يشترط أن يلا يكون من أصحاب المهن التي يحصل منها على دخل كاف لسداد متطلباته. عدم امتلاك أي أصول أو عقارات باسم صاحب الطلب. خلو سجله الجنائي من أي مشاكل أو سوابق وقضايا.

المستندات المطلوبة للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

حددت الرعاية الاجتماعية العراقية بعض المستندات أو الأوراق الواجب إحضارها أثناء التسجيل أو الاستعلام عن اسماء المشمولين لنتعرف عليها في النقاط التالية: