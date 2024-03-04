“الوجبة السابعة” أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق عبر منصة مظلتي الإلكترونية

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق، تحرص الحكومة العراقية بصورة مستمرة على تخفيف العناء عن جميع المواطنين الموجودين في العراق ولذلك تقدم العديد من أشكال الدعم للمواطنين لمساعدتهم على العيش بشكل طبيعي دون أي معاناة وفي الفترة الأخيرة ازدادت عمليات البحث عن أسماء الأشخاص المقبولين للحصول على الرعاية الاجتماعية الخاصة بالوجبة الأخيرة وهي مخصصة لمحدودي الدخل والفقراء لمساعدتهم على الحياة.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق

‏على جميع الأشخاص المتقدمين للحصول على هذا الدعم بعد أن تتوافر فيهم جميع الشروط لابد أن يتم اتباع الخطوات البسيطة التالية حتى يتمكن كل شخص من معرفة هل تم قبوله للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة أم لا:

‏الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية .

‏ثم بعد ذلك يتم القيام بعملية التسجيل الطبيعية عن طريق إدخال البيانات المطلوبة والتي تكون دائمًا اسم المستخدم والرقم السري الخاص بالحساب.

‏من القائمة الرئيسية يتم اختيار رقم الوجبة التي تم التقديم عليها.

‏ومن خلال القائمة يتم الضغط على كلمة الاستعلام حتى تظهر قوائم الأسماء المقبولة أمامك يتم تحميلها وبعد ذلك يتم البحث في القائمة عن الاسم المراد التعرف عليه.

‏شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

‏قامت الجهات المسؤولة عن برنامج الدعم بوضع مجموعة من الشروط حتى يتم قبول الشخص المتقدم للحصول على الدعم، ومن أهم هذه الشروط: