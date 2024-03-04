“على رأسهم الأهلي ” المتأهلين إلى ربع نهائي بعد الجولة الأخيرة لدوري الافريقي ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024

اكتمل عقد المتأهلين لدوري ربع نهائي أبطال أفريقيا أمس السبت الموافق 2/3/20024، وقد فاز فريق نادي الأهلي ب اثنا عشرة نقطة ضمن منافسات الجولة السادسة من دور الكوكبة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا على نظيره يانج أفريكانز بنتيجة 1-0، لذلك يهتم الكثير من محبي الساحرة المستديرة الإفريقية بمعرفة ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ومن خلال مقالنا الإخباري البديل نرصد لكم ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بالتفاصيل الكاملة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024

فور اكتمال عقد المتأهلين لدوري ربع نهائي أبطال أفريقيا، اختتمت المسابقات الدورية بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا يوم السبت ب ست مواجهات، حيث حسم نادي ماميلودي صن داونز صدارة المجموعة الأولى بالفوز على حساب نادي مازيمبي الكونغولى، وحقق نادي الوداد البيضاوي المغربي فوزا على حساب نادي أسيك ميموزا الإيفواري، وتأهلت ثمانية أندية بصورة رسمية إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهذه الأندية هي “الأهلي، صن داونز، مازيمبي، أسيك ميموسا ، سيمبا، بترو أتلتيكو، الترجي، يانج أفريكانز”.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا النهائي بعد الجولة الاخيرة

حيث جاء ترتيب مجموعات دوري أفريقيا على النحو التالي:

المجموعة الأولى

منتخب صن داونز- 13 نقطة.

مازيمبي – 10 نقاط.

نواذيبو – 5…

بيراميدز – 5.

المجموعة الثانية

أسيك ميموسا – 11.

سيمبا – 9.

الوداد – 9.

جوانينج جالاكسي- 4.

المجموعة الثالثة

بترو أتليتيكو – 12.

الترجي – 11.

الهلال – 5.

النجم الساحلي – 4.

المجموعة الرابعة

منتخب الأهلي- 12.

يانج أفريكانز – 8.

شباب بلوزداد – 8.

ميدياما – 4.

ترتيب الفرق المتأهلة لربع نهائي الكونفدرالية 2024

قام فريق نادي الزمالك بالحجز ضمن الفرق المتأهلة لربع نهائي الكونفدرالية، كما تأهل لأول مرة في تاريخه فريق نادي ابوسليم وجاء ترتيب الفرق المتأهلة لربع نهائي الكونفدرالية بالترتيب التالي: