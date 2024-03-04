كام سعر السكر في التموين في رمضان 2024 في الجمعية؟+سعر السكر الحر في الأسواق

سعر السكر في التموين، يتساءل الكثير من المواطنين عن السكر الخاص بالتموين والسعر الخاص به، حيث أن السكر من ضمن السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها، كما أن السكر من السلع التي قد تتسبب في وجود أزمات، بالإضافة إلى كثرة استخدامه من قبل الشعب خاصةً في شهر رمضان الكريم، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن جميع التفاصيل الخاصة بسعر السكر داخل التموين.

سعر السكر في التموين

مع اقتراب شهر رمضان الكريم يبحث الكثير من المواطنين عن الأسعار الخاصة بالسلع وإلى أي مدى قد وصلت تلك الأسعار، فقد قامت وزارة التموين بالتصريح بخبر هام وهو أنه لن يوجد زيادة في الأسعار على السلع التموينية في شهر رمضان، فمن ضمن أهم تلك السلع هو السكر، ولهذا يتم التساؤل عن سعر السكر في التموين، فإن السكر من أكثر السلع التي يتم إستهلاكها بشكل كبير من قبل المواطنين خاصةً في شهر رمضان المُبارك، ولهذا فإنه قد تم الإعلان عن السعر الرسمي الخاص بالسكر في التموين، فسنتعرف سويًا على الأسعار الخاصة بالسكر في التموين وخارج التموين وجميع الأسعار الرسمية الخاصة بهذه السلعة.

سعر كيلو السكر

في التموين يتساءل الجميع عن سعر السكر، فق وصل سعر كيلو السكر إلى 12.5 جنيه، وهذا في حالة تواجد السكر ضمن التموين، أما في حالة شراؤه من التموين فوق البطاقة فإن السكر يصل إلى 27 جنيه بحصول المواطن على كيس واحد بالنسبة للفردين، أما السكر المعبأ في الأسواق المصرية خارج التموين فإنه يتم بيعه بسعر 45 جنيه للكيلو جرام الواحد.