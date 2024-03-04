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زيادة تصل إلي 15%.. أعرف قبل اي حد موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 وفق لوزارة المالية
يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 من أجل الاستفادة من هذه المعاشات بالزيادة الجديدة التي يتم منحها لأكثر من 13 مليون مواطن بعد إعلان المواعيد المحددة بواسطة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، كما توجد العديد من الأماكن التي يتم من خلالها صرف هذه المعاشات شهريا في المواعيد المحددة لها بداية من الشريحة الأولى إلى الشريحة الثالثة
موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024
يوجد موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 يتم فيه صرف المعاش والاستفادة منه وهذه المواعيد تتمثل في الآتي
- أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر أبريل لهذا العام على أن تكون في يوم 1 من شهر أبريل.
- كما أعلنت أنه سوف يتم صرف هذا المعاش بالزيادة الجديدة المقررة التي تصل إلى 15٪
- يتم منح هذه المعاشات لأكثر من 13 مليون مواطن بتكلفة تصل إلى 74 مليار جنيه.
جدول صرف معاشات شهر أبريل 2024
يوجد جدول محدد يتم بناء عليه صرف معاشات شهر أبريل بداية من الشريحة الأولى للشريحة الثالثة وهذا الجدول يتمثل في الآتي
- سوف يتم صرف معاش شهر أبريل لعام 2024 لمعاشات الشريحة الأولى التي تتقاضى 1000 جنيه شهريا تكون في يومي 1 و2 من نفس الشهر.
- يمكن صرف معاشات شهر أبريل للشريحة الثانية التي تتقاضى مبلغ 2000 جنيه في يوم 3 و4 من نفس الشهر.
- صرف معاشات الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 3000 جنيه شهريا تكون في يومي 5 و6 من نفس الشهر.