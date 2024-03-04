اروى تكتشف حقيقة حسام… شاهد أحداث وموعد مسلسل وبينا معاد الحلقة 38 الجزء الثاني والقنوات الناقلة

نال مسلسل وبينا معاد الحلقة 38 إعجاب الكثير من محبي الدراما المصرية، فهو أحد المسلسلات الدرامية التي تتناول العديد من الأحداث الاجتماعية والأسرية التي يفضلها الكثير من المشاهدين بالإضافة إلى المشاهد الكوميديا المختلفة، فمن المعروف أن الجزء الثاني أنطلق على إحدى القنوات المصرية بداية من الشهر الماضي، وتتصاعد الأحداث فيه بشكل ملحوظ مما يزيد البحث عنه، ومن خلال مقالنا نذكر لكم كافة تفاصيل المسلسل، ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة بشكل مفاصل.

مسلسل وبينا معاد الحلقة 38

ازاد البحث على أحداث مسلسل وبينا معاد الحلقة 38 أحد المسلسلات المصرية التي تعرض بشكل حصري على شاشة التلفزيون المصري، حيث يهتم الجماهير بالتعرف على أخر الأحداث التي وصل المسلسل إليها والتي تكون كما يلي:

بعد تعرض علي إلى طعنة من قبل شخص ما مجهول أشار الطبيب أنه من اللازم أن يقوم بإجراء عملية في الطحال لأنه تأثر من الطعنة.

عند سماع حسن ذلك تعرض إلى جلطة بشكل مفاجئ مما أدى إلى حجزه داخل المستشفى أيضًا.

محاولة أروى إثبات ما صدر عن حسام تجاهها في القناة التي تعمل بها ولكنها تفشل في ذلك.

تتصاعد الأحداث بشكل كبير في المسلسل مما يجعله الأفضل لدى الجميع.

مواعيد عرض مسلسل وبينا معاد والقنوات الناقلة

يتساءل أيضًا بعض المتابعين عن المواعيد التي يتم فيها عرض المسلسل وكذلك القنوات التي تقوم بعرضه على شاشتها والتي تكون كما يلي:

يتم عرض المسلسل على منصة watch it في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا بشكل يومي.

كذلك يتم عرض المسلسل على قناة دي إم دي في تمام الساعة الثامنة مساء بشكل يومي أيضًا.

أبطال مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني

يضم المسلسل عدد كبير من الفنانين والفنانات المصريين الذين نالوا إعجاب الجمهور جميعًا بأدائهم المتميز، وهم: