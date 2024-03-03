ما هي استعدادات مدينة الأقصر لاستقبال معرض “أهلاً رمضان” 2024

تشكل معارض “أهلاً رمضان” جزءاً أساسياً من المبادرات التي تنفذها الحكومة لتسهيل حياة المواطنين وتخفيف الضغط عنهم خلال شهر رمضان الكريم، وتعد هذه المعارض واحة تجارية توفر مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار ميسورة، مما يجعلها وجهة مثالية لشراء مختلف احتياجات الشهر الفضيل، وفي هذا المقال نقدم الإجابات الشافية لكافة استفسارات المواطنين حول مواعيد افتتاح هذه المعارض، وأماكن استضافتها، والأسعار والجودة للمنتجات المعروضة فيها.

إعلان موعد معرض أهلا رمضان 2024

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تعلن وزارة التموين عن إطلاق معرض “أهلاً رمضان” في مختلف محافظات الجمهورية المصرية، بهدف تمكين المواطنين من التجهيز لهذا الشهر الفضيل، حيث أكد تامر صلاح (وكيل وزارة التموين في الأقصر) أن المعرض انطلق في شهر فبراير وفقاً لقرارات وزير التموين، وتم توجيه الدعوة لعدد كبير من السلاسل التجارية والمتاجر للمشاركة في هذه المبادرة، بهدف توفير تشكيلة واسعة من السلع والمنتجات للمواطنين، بأسعار تتناسب مع جميع الفئات، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المحدود.

الأماكن المحددة لاستضافة المعرض

أكد تامر صلاح على وجود عدد كبير من الأماكن التي ستستضيف المعرض في محافظة الأقصر، حيث يمكن العثور على ما يلي:

475 تاجر تمويني و180 فرعاً للجمعيات

تم تحديد 8 فروع أخرى للفحص

وجود 8 فروع تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة

14 مجمعاً استهلاكياً

وفيما يتعلق بالسلع والمنتجات، تسعى الوزارة جاهدة لتوفير مجموعة شاملة من الأصناف، مع توفير حوالي 1000 طن من السكر، و300 طن من الزيت، و300 طن من الأرز والمكرونة، بالإضافة إلى ذلك هناك 296 ثلاجة للحوم موزعة في مختلف أنحاء المحافظة، وسيارات لنقل البضائع تجوب الطرقات لضمان توفير السلع بشكل موثوق.

توجيهات التسعير والجودة في المعرض

قامت جميع النقاط الغذائية والمحلات التجارية بتنفيذ القرارات الوزارية المتعلقة بالترقيم، حيث أصدرت وزارة التموين القرار رقم 200 لعام 2023 والقراران واحد واثنين لعام 2024. تضمنت هذه القرارات ضرورة ذكر السعر النهائي لكافة السلع والمنتجات على العبوة، مع الالتزام بالشروط التالية:

عرض السعر باللغة العربية ضمان ذكر سعر المنتج بعد احتساب قيمة الضريبة استخدام خط واضح للسعر جعل السعر غير قابل للإزالة توفير ترجمة للسعر إلى جانب النص العربي

تجدر الإشارة إلى إلزام الجهات المختصة بإشعارها في حالة تغيير أي سعر لأي منتج أو سلعة مع تقديم تفسير واضح لأي زيادة تطرأ.