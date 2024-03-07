خلاص فاضل على رمضان 4 أيام..شوف سعر اللحوم والدواجن هذا الأسبوع في مصر مع اقتراب الشهر الفضيل

سعر اللحوم والدواجن هذا الأسبوع، هناك العديد من التغيرات التي قد حدثت في الفترات الأخيرة فيما يخص أسعار السلع، فمن أكثر السلع التي قد تأثرت بهذه التغيرات هي اللحوم والدواجن، فقد زاد سعر اللحوم عن سعرها الطبيعي بشكل كبير في الفترة الأخيرة، كما أن سعر الدجاج أيضًا قد ارتفع بشكل كبير، ولهذا فإن المواطنين يريدون معرفة جميع الأسعار الخاصة بتلك السلع وإلى أي مدى قد وصلت وعلى أي الأرقام قد استقرت.

سعر اللحوم والدواجن هذا الأسبوع

يبحث الكثير من المواطنين عن سعر اللحوم والدواجن هذا الأسبوع، حيث أن تلك الأسعار دائمًا في تغير وزيادة مستمرة، فالجميع يريد أن يعرف في هذا الأسبوع ما هي الأسعار الخاصة بتلك السلع، فلا يمكننا الاستغناء عن اللحوم والدواجن في الطعام بالنسبة لجميع البيوت المصرية، ولهذا يتم البحث عن سعر تلك السلع الرسمي في الأسواق المصرية.

سعر اللحوم

قد وصل سعر اللحوم هذا الأسبوع في مصر بجميع أنواعها إلى بعض الأرقام التي سنعرضها لكم كالتالي:

سعر اللحم الكندوز: قد وصل سعر اللحم الكندوز إلى 330 جنيه للكيلو جرام الواحد.

سعر اللحم الضأن: قد وصل سعر اللحم الضأن إلى 380 جنيه للكيلو جرام الواحد، كما أنه يتراوح في بعض الأماكن ما بين 300 و380 جنيه.

سعر اللحم الجملي: قد وصل سعر اللحم الجملي إلى 350 جنيه للكيلو جرام الواحد، كما أنه يتراوح في بعض الأماكن ما بين 300 و350 جنيه.

سعر اللحم البتلو: قد وصل سعر اللحم البتلو إلى 450 جنيه للكيلو جرام الواحد، كما أنه يتراوح في بعض الأماكن ما بين 380 و450 جنيه.

سعر الدواجن

قد وصل سعر الدواجن هذا الأسبوع في مصر إلى بعض الأرقام التي سنعرضها لكم كالتالي: