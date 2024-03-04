«تحت شعار 100 سنة كورة» اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة الاهلي والزمالك القادمة في نهائي كأس مصر 2024 وجميع القنوات المجانية الناقلة

أعلن اتحاد كرة القدم موعد مباراة الاهلي والزمالك القادمة في نهائي كأس مصر 2024 المقامة على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، والتي من المقرر أن تنطلق صافرة الحكم الأجنبي في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الموافق 8 مارس 2024، حيث أعلن وزير الترفيه عن منح الفائز 500 ألف دولار، ونحو 50 ألف دولار للفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

موعد مباراة الاهلي والزمالك القادمة في نهائي كأس مصر 2024

تفصلنا أيام معدودة عن انطلاق أكبر وأهم حدث رياضي، حيث تم تحديد موعد مباراة الاهلي والزمالك القادمة في نهائي كأس مصر 2024 المقامة خارج مصر، فلأول مرة في التاريخ يتم لعب هذه المباراة على أراضي المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، وفي الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية، وذلك في يوم 8 مارس 2024، حيث أعلن المستشار تركي آل شيخ بتخصيص جائزة قدرها 500 ألف دولار مقدمة من موسم الرياض، وأضاف أنه سيتم القيام بمفاجآت عديدة خلال أحداث المباراة وقبل انطلاقها.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

يستعد عشاق كرة المستديرة بمصر والوطن العربي لمتابعة إنطلاق أهم حدث كروي خلال الأيام المقبلة، حيث أعلنت شبكة إدارة قنوات أون تايم سبورت عن شرائها حقوق بث مباراة القمة الأهلي والزمالك في بطولة كأس مصر، كما سوف تنقل قناة أبوظبي الرياضية ذلك الحدث المرتقب، بالإضافة إلى القناة السعودية ssc السعودية، وفيما يلي تردد القنوات:

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات

التردد: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD .

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة الرياضية السعودية ssc