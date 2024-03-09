هتسكن في أنضف مكان في أكتوبر..حجز شقق لؤلؤة أكتوبر 2024+مقدم الحجز والمستندات المطلوبة

حجز شقق لؤلؤة أكتوبر، يتساءل العديد من الشباب الذين يقومون بالبحث عن الوحدات السكنية الخاصة بهم والتي تكون خاصة بوزارة الإسكان، حيث أنهم يترقبون تواجد المشاريع الجديدة لكي يحصلوا فيها على تلك الوحدات من خلال تطبيق الشروط وحجز الشقق والحصول عليها، فلهذا يتم التساؤل عن مشروع لؤلؤة أكتوبر، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن جميع التفاصيل الخاصة بهذا المشروع وكيفية حجز الشقق بها وأيضًا الشروط الخاصة بالحجز.

حجز شقق لؤلؤة أكتوبر

مشروع لؤلؤة أكتوبر أحد أهم المشاريع التي قد تم إنشائها في مدينة السادس من أكتوبر، حيث أن هذا المشروع يستهدف بناء تلك المدينة بالعديد من الوحدات السكنية المميزة التي يبحث عنها الكثير من الشباب، فلهذا يتم التساؤل حول كيفية حجز شقق لؤلؤة أكتوبر والحصول عليها، فتكون الخطوات كالتالي:

يتم أولًا التقديم على حجز الشقق الخاصة بهذا المشروع من خلال تقديم الأوراق المطلوبة.

يتم الذهاب إلى مقر الهيئة الرئيس والذي يكون مكانه في مدينة نصر.

يتم تقديم الأوراق في هذا المقر وهذا في الوقت المحدد للتقديم.

يتم سداد المبلغ الخاص بالدخول إلى القرعة مع تواجد الإيصال الخاص بالسداد.

كراسة الشروط الخاصة بلؤلؤة أكتوبر

يتساءل الكثيرين عن كراسة الشروط الخاصة بالتقديم على تلك الوحدات السكنية، فمن ضمن تلك الشروط: