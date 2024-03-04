«مبروك للمقبولين اعرف نتيجتك دلوقتي» رابط الاستعلام عن نتيجة وظائف البريد المصري 2024 بالاسم عبر بوابة الوظائف الحكومية

أطلقت الجهات المختصة رابط الاستعلام عن نتيجة وظائف البريد المصري 2024 خلال الأيام السابقة، حيث أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توافر عدة وظائف شاغرة قبل شهرين، وذلك وفق شروط ومتطلبات حددها المسؤولون، ومن أجل التسهيل والتيسير على المتقدمين تم إتاحة خدمة الاستعلام بشكل إلكتروني وبكل سهولة.

رابط الاستعلام عن نتيجة وظائف البريد المصري 2024

طرح جهاز التنظيم والإدارة رابط الاستعلام عن نتيجة وظائف البريد المصري 2024 خلال اليومين السابقين، وبحسب ما تم إعلانه فإن النتيجة حتى الآن لم يتم الإنتهاء من فرزها، وبعد ذلك سيتم رفعها على الموقع، وتتمثل خطوات الاستعلام عن النتيجة في النقاط التالية:

التوجه إلى بوابة الوظائف الحكومية مباشرة من هنا .

من الصفحة الرئيسية قم باختيار خانة وظائف البريد المصري.

اختيار أيقونة الاستعلام.

كتابة رقم الطلب الخاص بالمتقدم.

تدوين الرقم القومي المكون من 14 رقماً.

الضغط على خانة الاستعلام.

الانتظار لحين ظهور النتيجة على الشاشة أمامك.

موعد ظهور نتيجة مسابقة البريد المصري 2024

انتهت مرحلة التقديم على مسابقة وظائف مصلحة البريد المصري خلال الشهر الماضي، حيث تجري الآن عملية فرز الطلبات والتي من المفترض أن تستمر لمدة تتراوح بين 10-40 يوم من وقت تاريخ إغلاق باب التسجيل، وفي حال قبول طلب المتقدم سيتم تحديد موعد الاختبار، وعند رفض الطلب سيتم ظهور جملة حاول مرة أخرى، وجاءت الشروط والمتطلبات التي حددتها الوزارة في الشكل التالي: