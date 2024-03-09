عشان الفرحة تبقى فرحتين..موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024 بعد الزيادة الرئاسية

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، هناك بعض المواطنين الذين يقومون بالتساؤل عن الموقف الخاص الخاص بالقطاع الخاص بعدما قد تم الإعلان عن الزيادة الجديدة الخاصة بالقطاع الحكومي، فلهذا يتساءل الكثيرين عن كم يبلغ الحد الأدنى من الأجور التابعة للموظفين في القطاع الخاص، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن الحد الأدنى الخاص بأجور القطاع الخاص.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

يتساءل العديد من الموظفين التابعين للقطاع الخاص في مصر عن جميع الأخبار والتغيرات الجديدة التي من المتوقع حدوثها، حيث أن هناك بعض الأزمات التي تمر بها البلاد والتي قد قامت بالتسبب في غلاء المعيشة وجميع الأسعار، ولهذا فإن المواطن المصري يعاني من تلك الأزمة ويبحث عن مفر لها، ولهذا يتم التساؤل عن الزيادات الخاصة بالرواتب للموظفين، فقد تم زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لمبلغ قد يصل إلى 6000 جنيه، ولكن ما الوضع بالنسبة للقطاع الخاص، فإن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص قد يصل إلى 3500 جنيه، حيث أن تلك الزيادة هي الزيادة الأخيرة التي قد تم الإعلان عنها، وهذا بعد أن كان الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 3000 جنيه بشكل سابق منذ شهر يوليو العام الماضي.

التغيرات الخاصة بالعام الجديد

هناك بعض التغيرات التي ظهرت في العام الجديد 2024، حيث أن تلك التغيرات هي التي تؤثر في اقتصاد الدولة، فقد تغيرت النسب الخاصة بالمعاشات، فأصبحت الزيادة تصل إلى 15%، كما أن معاش تكافل وكرامة قد زاد الدعم النقدي الخاص به، فقد وصل هذا الدعم إلى 5.5 مليار جنيه.