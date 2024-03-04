برخص التراب.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن البيضاء الآن الاثنين 2024/3/4 في جميع المحلات والاسواق || بكام كرتونة البيض

نقدم لكم أسعار الدواجن البيضاء الآن، حيث شهدت أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة تذبذبًا بين ارتفاع وانخفاض، كما أن الدواجن تمثل للمصريين المصدر الأساسي للبروتين خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، وقد شهدت اليوم في مصر استقرارًا كبيرًا في الأسعار، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أسعار الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن البيضاء الآن

يتطلع الكثيرون لمعرفة أسعار الدواجن الآن وفقًا لآخر تحديث، وقد استقرت أسعار الدواجن استقرارًا ملحوظًا، حيث سجلت أسعار الدواجن ما يلي:

سجلت الدواجن البيضاء اليوم بين 93 و 94 جنيه للكيلو الواحد لتصل إلى المستهلك بسعر 103 جنيه.

أما بالنسبة للدواجن الساسو فقد بلغت اليوم حوالي 105 جنيه للكيلو.

أما سعر الفراخ البلدي فقد وصل إلى 120 جنيه للكيلو.

بينما سجلت الدواجن الأمهات اليوم حوالي 79 جنيه للكيلو.

أما سعر البانيه في الأسواق الشعبية والمحال التجارية فقد وصل إلى 200 جنيه للكيلو، ويختلف السعر من تاجر لآخر بزيادة أو نقصان.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

أما أسعار الكتاكيت اليوم فهي على النحو التالي:

وصل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 11 جنيه حتى 12 جنيه.

أما الكتكوت الساسو فقد سجل اليوم حوالي 11 جنيه.

بينما سجل الكتكوت البلدي عمر يوم حوالي 8.75 جنيه.

أما الكتكوت الجيل الثاني فقد سجل اليوم حوالي 17 جنيه.

سجل الكتكوت الهجين اليوم من 10 جنيه حتى 15 جنيه.

سجل كتكوت روزي بيور اليوم حوالي من 17 جنيه حتى 18 جنيه.

أسعار البيض اليوم في مصر

أما أسعار البيض اليوم فقد سجلت في آخر تحديث ما يلي: