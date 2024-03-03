الحق و اضبط تردد قناة dmc على النايل سات .. لمتابعة أقوى مسلسلات رمضان

ينتظر الكثير من عشاق الدراما أحدث المسلسلات التي تذاع في شهر رمضان المعظم الذي لم يتبقى على حلوله سوى أسبوع، لذلك ارتفع معدل البحث بشكل كبير عن القنوات التي ستذيع الأعمال الفنية لأشهر فنانين مصر والوطن العربي في موسم سباق الدراما الرمضاني، والتي تأتي على رأسهم قناة dmc ونظراً لبحث أغلب المشاهدين عن قنوات تعرض المسلسلات التي يجسد بطولتها نجومهم المفضلين ويبحوث بصفة مستمر تردد قناة dmc على النايل سات ، حيث تقوم بعرض عدد كبير من المسلسلات خلال الشهر المبارك من كل عام وسوف نوضح اليكم قائمة مسلسلات رمضان على القناة.

تردد قناة dmc على النايل سات

وقد أعلنت القناة على التردد الخاص بها سواء دى ام سي الرئيسية أو قناة dmc دراما ، وذلك حتى يستطيع جميع المشاهدين من متابعة برامجهم ومسلسلاتهم المفضلة عبر شاشتها المتميزة التي تعرض احدث المسلسلات التي تحقق أعلى نسبة مشاهدة على مدار العام وليس فقط في شهر رمضان وإليكم أحدث تردد قناة dmc على النايل سات فيمايلي:

– التردد: 12092.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

– الاستقطاب: رأسي.

قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة dmc

وتعرض القناة في رمضان 2024 عدد كبير من المسلسلات المتنوعة والتي تتناسب مع الأذواق لجميع فئات المشاهدين ، وقد قامت إدارة دي ام سي بالإعلان عن جميع الأعمال الفنية التي تعرضها حصرياً في رمضان وهذه العام وهذه قائمة بالاسماء: