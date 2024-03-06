بأقل مصاريف في مصر..مصاريف فتح حساب في بنك مصر//افتح حساب سواء مصري أو دولاري

مصاريف فتح حساب في بنك مصر، يتصدر عنوان مصاريف فتح حساب في بنك مصر محركات البحث على جوجل وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة حيث يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية فتح حساب في بنك مصر والشروط التي يجب اتباعها فتح الحساب.

مصاريف فتح حساب في بنك مصر

يبحث العديد من المواطنين عن مصاريف فتح حساب في بنك مصر، ويعتبر بنك مصر من أهم البنوك التي تقدم العديد من الخدمات المصرفية للعملاء سواء حسابات تجارية أو حسابات توفير بالإضافة إلى القروض والاستثمار والخدمات الرقمية وغيرها، ويمكن الادخار عن طريق فتح حساب توفير في بنك مصر ويمكن فتح حساب التوفير في البنك بحد أدنى ثلاثة آلاف جنيه عن طريق التوجه لأحد فروع بنك في مصر في مختلف المحافظات.

مزايا فتح حساب التوفير بالجنيه في بنك مصر