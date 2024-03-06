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بأقل مصاريف في مصر..مصاريف فتح حساب في بنك مصر//افتح حساب سواء مصري أو دولاري
مصاريف فتح حساب في بنك مصر، يتصدر عنوان مصاريف فتح حساب في بنك مصر محركات البحث على جوجل وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة حيث يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية فتح حساب في بنك مصر والشروط التي يجب اتباعها فتح الحساب.
مصاريف فتح حساب في بنك مصر
يبحث العديد من المواطنين عن مصاريف فتح حساب في بنك مصر، ويعتبر بنك مصر من أهم البنوك التي تقدم العديد من الخدمات المصرفية للعملاء سواء حسابات تجارية أو حسابات توفير بالإضافة إلى القروض والاستثمار والخدمات الرقمية وغيرها، ويمكن الادخار عن طريق فتح حساب توفير في بنك مصر ويمكن فتح حساب التوفير في البنك بحد أدنى ثلاثة آلاف جنيه عن طريق التوجه لأحد فروع بنك في مصر في مختلف المحافظات.
مزايا فتح حساب التوفير بالجنيه في بنك مصر
- يمكن صرف العائدات من حساب التوفير كل شهر أو كل ثلاثة أِشهر أو كل ستة أشهر.
- يمكن سحب أو إيداع أي مبلغ نقدي عن طريق فروع بنك مصر.
- يمكن عمل سحب أو إيداع من خلال ماكينات الصرف الآلي atm.
- يمكن تحويل الأموال من حساب إلى حساب آخر.
- يمكن شراء شهادات ادخار ويتم خصم المبلغ من حساب التوفير ويضاف أيضا عائد الشهادة إلى حساب التوفير الخاص بك.
- يدخل حساب التوفير كل شهر سحب على جوائز بنك مصر تصل إلى 100 ألف جنيه.
- يمكن لأولياء الأمور فتح حساب توفير لأبنائهم الذين لم يصلوا إلى السن القانونية.