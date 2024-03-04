“كل سنة وأنتي طيبة ياأمي”.. كم باقي على عيد الام 2024 العد التنازلي ليوم الام

مع دخول شهر مارس، نكون على موعد منتظر مع عيد الأم، ولذلك تنهال الأسئلة حول كم باقي على عيد الام، هذا اليوم الذي يحتفل فيه الملايين، وكل شخص يحتفل بطريقته المميزة، فمنهم من يُحضّر مفاجأه في أحد الأماكن العامة، ومنهم من يحتفل داخل المنزل مع أفراد الأسرة، ولكن لن تخلو هذه الاحتفالات من هدية جميلة والتي تكون بمثابة تقدير وتكريم للأم على كل ما قدمته، وأيضًا تعزيز العلاقة بين الأم والأبناء.

كم باقي على عيد الام 2024؟

يطرح الكثير سؤال كم باقي على عيد الأم، وذلك يبدأون في تجهيز هدية قيمة تليق بأمهاتهم وأيضًا الإعداد للحفلات والمفاجأت الرائعة، ومتبقي على عيد الام 17 يوم، حيث إنه سيكون يوم الخميس الموافق 21 مارس.

أفكار هدايا عيد الأم 2024

تقديم صندوق به مجموعة من منتجات العناية الخاصة بالبشرة والشعر والجسم.

يمكن شراء قطعة أو اثنين من الملابس الأنيقة.

ماكينة عمل القهوة، وذلك إذا كانت تحب تناول كوب من القهوة كل صباح.

حقيبة يد أنيقة عملية ذات حجم متوسط ليمكن استخدامها في أي وقت.

حجز يوم كامل في السبا، والعناية بالنفس.

تقديم حذاء كلاسيك أنيق، بأحد الألوان الأساسية.

عباءة ذات تطريز وتصميم شيك ومميز، مع محفظة نقود صغير.

أدوات ومعدات المطبخ، مثل طاسة غير قابلة لالتصاق الطعام، وشواية كهربائية، وذلك إذا كانت والدتك تحب تحضير الطعام.

تقديم مجموعة من الكتب الثقافية والتنموية، وذلك إن كانت والدتك تعشق القراءة.

تقديم رحلة ترفيهية لها في مكان كانت ترغب في الذهاب إليه، ويمكن تنظيم ذلك مع شركات ومكاتب السياحة.

شراء عطر من ماركة معروفة برائحة رائعة، وتقديمه للأم مع كارت معايدة صغير به

مهاداة الأم سوار أو خاتم من الذهب.

أفكار هدايا رخيصة لعيد الأم

بعد معرفة كم باقي على عيد الام، يجب الإسراع لتجهيز هدية والدتك، وإذا كنت لا تمتلك المال الكافي لشراء هدية غالية، فلا تقلق يوجد بعض الأفكار والهدايا التي يمكن شراؤها بأسعار رخيصة مثل:

قالب كيك جميل، مع كارت معايدة مسجل به بعض العبارات الصادقة التي تدل على حبك الشديد لها وتقديرك لمجهودلتها معك.

مج مطبوع عليه صورتكما معًا.

شراء حجاب بلون ومقاس مناسب للأم.

حافظة الطعام إحدى مستلزمات المنزل، ويمكن شراؤها لوالدتك في عيد الأم فهي رخيصة الثمن.

شراء شموع عطرية بروائح مختلفة.

برواز بحجم صغير أو متوسط ووضع داخله صورة جميلة تجمع كافة أفراد الأسرة.

جراب جديد للهاتف.

ورد باللون الأحمر مع بوكس صغير به بعض أنواع الشوكولاته التي تحبها.

هل عيد الام عالمي؟

يتباين موعد الاحتفال بعيد الأم بين البلدان المختلفة، حيث يتم الاحتفاء به في البلاد العربية في الحادي والعشرين من مارس/آذار سنويًا.

ما هي افضل هدايا عيد الام؟

باقة من الزهور، مختارات من الحلوى، قطع مجوهرات صغيرة، هدايا صنعت باليد، كتب رقمية، ويمكن تقديم أكواب وقمصان مزينة بطباعة خاصة.

متى عيد الام في الوطن العربي؟

تتباين تواريخ الاحتفال بعيد الأم بين الدول، حيث يُعتبر اليوم الأول للربيع، وهو الحادي والعشرين من مارس، موعدًا للاحتفال به في دول العالم العربي، بينما في النرويج، يُحتفل به في الثاني من فبراير، وفي الأرجنتين، يُقام الاحتفال في الثالث من أكتوبر، أما في جنوب أفريقيا فتُحيي هذه المناسبة في الأول من مايو.