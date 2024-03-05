“عشان لو متعرفش”.. استخراج رخصة قيادة الكترونياً عبر منصة أبشر 1445 قبل شهر رمضان .. بالخطوات والتفاصيل

تطبيق أبشر يوفر للمواطنين في المملكة العربية السعودية إمكانية التقديم على رخصة القيادة بشكل ميسر وسهل، وهي خدمة ضمن الخدمات الحكومية المتاحة للمواطنين ويعد تطبيق أبشر منصة سعودية مميزة تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وتوفير العديد من الخدمات الحكومية بشكل سلس ومريح ويمكن للأفراد التقديم على رخصة القيادة عبر تطبيق أبشر باتباع بعض الخطوات البسيطة ويتضمن ذلك تعبئة النماذج المطلوبة وتقديم الوثائق الضرورية، مثل الهوية الوطنية وشهادة الفحص الطبي وغيرها.

كيفية تحديث الرخصة الكترونياً عبر منصة أبشر

لتحديث الرخصة المنتهية إلكترونيًا يمكن اتباع الخطوات التالية عبر تطبيق أبشر:

الدخول إلى تطبيق أبشر.

النقر على تبويب أفراد.

تقديم البيانات الشخصية في الأقسام المخصصة.

اختيار الأيقونة المرتبطة بـدليل الخدمات.

تحديد القطاع المروري.

النقر على خيار تجديد الرخصة.

تقديم جميع الوثائق المطلوبة والضرورية لعملية التحديث.

شروط استخراج رخصة قيادة

أن يكون عمر الشخص لا يقل عن 18 عامًا حيث تكون الشخصية قانونية للحصول على رخصة القيادة.

وعلى المتقدم تسديد جميع المخالفات المرورية المستحقة عليه قبل تقديم طلب لاستخراج رخصة القيادة.

تقديم تقرير طبي يثبت صحته البدنية والعقلية وقدرته على القيادة بشكل آمن.

عدم وجود أي سجل جنائي للمتقد و يتطلب ذلك تقديم شهادة تثبت عدم وجود صحف جنائية.

عدم تعاطي المخدرات وقد يطلب منه إجراء اختبار تحليل للمخدرات كجزء من عملية الفحص.

حجز موعد لاستخراج الرخصة في أبشر

لتحديد موعد لإصدار رخصة القيادة عبر منصة أبشر، يمكن اتباع الخطوات التالية: