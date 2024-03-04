بأمر من مجلس الوزراء.. تقليص الدوام في رمضان العراق هذه المدة في جميع الدوائر الحكومية “تفاصيل”

اجتمع أمس رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء وأعلن عن تقليص الدوام في رمضان، حيث تقليص عدد ساعات العمل في الدوائر الحكومية بدولة العراق، فدعونا نوضح لكم كم مدة تم تقليص الدوام، وهل يوجد تعطيل في دوام المدارس في شهر رمضان المبارك؟ تابعونا عبر “البديل”.

تقليص الدوام في رمضان

عُقد أمس اجتماع من قِبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، وتقرر بأمر من رئاسة مجلس الوزراء العراقي تقليص عدد الساعات للعمل الحكومي في الدوائر الحكومية لـ مدة ساعة كاملة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، ويستمر العمل بقرار تقليص ساعة طوال الشهر الكريم، ثم بعد انتهاء شهر رمضان يعود الدوام إلى طبيعته من جديد.

أي ساعة واحدة فقط تم تقليصها في الدوائر الحكومية بشهر رمضان المبارك.

حقيقة تعطيل الدراسة في رمضان

وقد اعتقد بعضًا من الطلاب في بعض المدارس العراقية بأنه سيتم تعطيل الدوام الرسمي للمعلمين والطلاب بالمدارس في شهر رمضان المبارك، وهذا الأمر لا صحة له، حيث لم يصدر الآن قرار بشأن تعطيل الدراسة أي يوم في شهر رمضان المبارك في أي مدرسة من المدارس العراقية، وحال وجود جديد سنوافيكم، ولن يكون هناك تعطيل إلا في الإجازات الرسمية فقط يومي الجمعة والسبت، وأيضًا إجازة عيد الفطر المبارك.

كما أن الدوام في الدوائر الحكومية يكون بشكل طبيعي ولن يكون أي تعطيل في أي دائرة من الدوائر الحكومية، وذلك إلا باستثناء أيضًا الأيام الرسمية للعُطل والتي هي الجمعة والسبت وإجازة عيد الفطر.