بعد قرار الوزارة شوف كام كيلو سكر للفرد في التموين بسعر 12.5 وكام بسعر 27 جنيه

كام كيلو سكر للفرد في التموين، يتساءل الكثير من المواطنين كام كيلو سكر للفرد في التموين، حيث يعتبر من أكثر العناوين المتصدرة على جوجل وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبر السكر من أكثر السلع الغذائية المثيرة للجدل بشكل كبير بعد التغيير المستمر في سعره خلال الأشهر الماضية.

كام كيلو سكر للفرد في التموين

يبحث العديد من المواطنين عن كام كيلو سكر للفرد في التموين، ويعتبر من أكثر المواضيع التي يتداولها المواطنين فيما بينهم، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة نصيب الفرد من التموين وتهدف هذه الزيادة إلى مساعدة المواطنين ضمن الظروف المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار وخاصة في الآونة الأخيرة ولذلك تهتم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأعداد كبير وبأسعار منخفضة في مختلف المنافذ التموينية في محافظات مصر، وأوضحت الوزارة أن الفرد المقيد في البطاقة التموينية يحصل على 2 كيلو من السكر وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة التموينية.

نصيب الفرد من السلع التموينية وأسعارها

تعتبر السلع التموينية من أكثر المواضيع التي تهم المواطن المصري بشكل كبير، وقد أعلنت وزارة التموين عن نصيب الفرد من السلع الغذائية ويأتي ذلك من منطلق تنظيم صرف السلع التموينية للمواطن، حيث يحصل الفرد المقيد في بطاقة التموين على زجاجة زيت 800 ملي وبحد أقصى أربع زجاجات من الزيت، ويبلغ سعر زجاجة الزيت للطهي 32 جنيه، بينما يبلغ سعر 400 جرام مكرونة حوالي 8 جنيه، ويبلغ سعر كيلو السكر في التموين حوالي 12.5 جنيه.