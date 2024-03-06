ف دخلة رمضان كده..موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وهل يتم التغيير قبل رمضان 2024؟ الحكومة توضح

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، حيث تصدر هذا السؤال محركات البحث على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم ويتزامن ذلك مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الصيفي.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

يعتبر موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر من أكثر المواضيع التي يبحث عنها العديد من المواطنين خلال الآونة الأخيرة وخاصة مع اقتراب موعد تغير التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي، حيث عملت الحكومة على عودة التوقيت الصيفي مرة أخرى بعد سبع سنوات في شهر أبريل من العام الماضي ليعود بعدها التوقيت الشتوي من جديد في نهاية شهر أكتوبر الماضي، ويتساءل الكثير عن موعد عودة التوقيت الصيفي ومن المقرر عودته عند الساعة 12 منتصف ليل جمعة الموافق 29 ابريل من العام الحالي ويتم ذلك عن طريق تأخير الساعة لمدة ستين دقيقة.

أسباب عودة تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

أعلنت الحكومة العام الماضي عن عودة تطبيق التوقيت الصيفي مرة أخرى بعد غيابه لمدة سبع سنوات، على أن يتم تطبيق التوقيت الصيفي لمدة ست أشهر وفي المقابل يتم تطبيق التوقيت الشتوي لمدة ست أشهر، وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في وقت سابق أن عودة التوقيت الصيفي تساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار وذلك بناء على دراسة قدمتها وزارة الكهرباء فيما يخص توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء وتوفير 1% من استهلاك الكهرباء مما يؤدي ذلك في النهاية إلى توفير 150 مليون دولار في نهاية العام.